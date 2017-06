Utvider sommerlekene

Vesterålen Summer Games var opprinnelig en trippel-konkurranse i løpet av ei helg, og årets utgave er den fjerde i rekken.

Klare for årets tøffeste sommerleker i Øksnes For tredje gang utfordres vesterålinger i gateløp, sykkelritt og motbakkeløp i Øksnes, når Alsvåg IL til helga inviterer til Vesterålen Summer Games.

Det som opprinnelig var et Øksnes-arrangement, ble utvidet til en serie konkurranser i fjor. Nå har de utvida konseptet enda mer, til å inkludere tre motbakkeløp og to gateløp i Vesterålen i sommer: Myre Street Race (2.2 km gateløp), Nonskollen Opp, Vetten Opp, Melbuløpet (10 km gateløp) og Hallartinden Max.

– Vesterålen har etterhvert fått mange fine sommerkonkurranser å tilby for dem som liker å løpe på vei eller i fjellet. Ved å samle disse under en felles paraply, Vesterålen Summer Games, ønsker vi å stimulere både aktive og mosjonister til å delta på flere arrangementer, sier Tommy Nordeng fra Alsvåg IL i en pressemelding.

Premierer de beste

Det trekkes flotte premier blant mosjonistene som deltar på minst fire av de fem arrangementene i Vesterålen Summer Games. De som deltar i konkurranseklassene får poeng etter plassering i hver øvelse og kan velge bort den dårligste slik at det er de fire beste plasseringene som teller.

– I tillegg til heder og ære for beste mann og kvinne vanker det også premier til de som har de beste poengsummene når sommerlekene er over på ettersommeren. Vi håper at vi på denne måten kan trekke flere aktive og mosjonister til arrangementene våre i sommer, sier Nordeng

For alle

Det er nemlig mosjonistene som er hovedmålgruppen for arrangementene. Som Alsvåg IL skriver på sine hjemmesider: Summer Games tar sikte på å være et arrangement hvor hvert enkelt individ kan finne sin personlige fysiske utfordring.

– Det er selvsagt spennende å se på når O2-snapperne konkurrerer oppover fjellsidene, men det vi ønsker oss aller mest er mange mosjonister. Dette er først og fremst folkehelsetiltak, både for fastboende og tilreisende, sier Nordeng.