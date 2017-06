Førstkommende tirsdag skal kommunestyret i Øksnes nok en gang ta stilling til om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Rådmannens innstilling er et positivt vedtak, som innebærer innføring av skatten i to faser – først for næringslivet fra januar 2018, deretter for resten av kommunen fra januar 2019.

Eldrerådet i Øksnes har i et brev til kommunestyret kommet med en klar oppfordring om å stemme mot rådmannens forslag.

– I kommunen er det en del pensjonister og uføre som sitter med hus som er nedbetalte, men mange av disse har kun minstepensjon som skal rekke til de faste utgiftene som vi alle har: strøm, vann, renovasjon osv. En ny fast avgift på toppen av disse andre vil gjøre det svært vanskelig for mange å klare seg. I tillegg er det også mange enslige som alene må dekke de samme utgiftene, skriver eldrerådet.

– Vi forstår godt at kommunen har god bruk for inntektene en slik skatt vil gi, men av overnevnte grunner vil vi sterkt fraråde denne skatteleggingen, skriver eldrerådet og ber om at politikerne ser på andre muligheter for å øke inntektene til kommunen.