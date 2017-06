– Turlaget må avlyse Tinden

Det melder Vesterålen Turlag i ei pressemelding.

– Stedets eneste innbygger, turlagets forteller og omviser Frid Halmøy, er utestengt fra hovedhuset der hun har bodd, forteller turleder Willy Vestå i ei pressemelding fra Vesterålen Turlag.

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd, har skapt overskifter i lokalmediene den siste tiden. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.

– Den årlige turen til Tinden og Skipnes har vært et høydepunkt for oss i Vesterålen Turlag. Vi er blitt varmt mottatt begge steder og har fått levende møter med vesterålsk kystkultur. Samarbeidet med familien Halmøy fortsetter, og både Frid Halmøy og Johannes Rørtveit vil stille opp som fortellere for oss når vi nå legger om programmet, sier Vestå.

– Vi skal besøke Skipnes som før, men i tillegg vil vi sette opp Vinje på programmet 1. juli – heimplassen til legendariske Anna fra Vinje, opplyser Vestå. – Vi vil gi turdeltakerne en opplevelse de vil huske, lover turlederen.