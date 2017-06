Kjærlighetshaugen til Fylkesmannen

Da kommunestyret i Øksnes i mai hadde klagesaken om reguleringsplan og utbygging på Kjærlighetshaugen på sitt bord, vedtok flertallet å sende den tilbake til administrasjonen.

Bakgrunnen for saken er at to beboere i området klaget på kommunestyrets vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplanen, som åpner for utbygging på Kjærlighetshaugen, ett av få gjenværende friluftsområder langs sjøkanten i Vornes.

Rådmannen hadde i sin innstilling gitt klagerne medhold, og rådet politikerne til å avvise planen. Politikerne var imidlertid ikke fornøyd med saksfremlegget og behandlingen av klagen, og sendte den tilbake. Høyre kalte utredningen partisk, og ba om en ansvarlig saksutredning. Det ble også bedt om at administrasjonen vurderte lovligheten av kommunestyrevedtaket.

Jørn Martinussen i Øksnes Tverrpolitiske Liste, foreslo på sin side å avvise klagen og opprettholde vedtaket slik at Fylkesmannen kunne behandle klagen. Mot tre stemmer ble dette vedtatt.

Klagesaken blir nå sendt til Fylkesmannen.