Tungeskjærerne nominert til to Amandapriser

Lærer kjendiser å skjære torsketunger i beste sendetid Lørdag er det festpremiere for Tungeskjærerne, på Coloseum i Oslo. Kvelden avsluttes i tv-studio hos Anne Lindmo, omgitt av en rekke torskehoder.

Det ble klart onsdag.

Filmen er en av to nominerte i kategorien «Beste barnefilm» og «Beste dokumentar».

Lindmo-opptreden og Oslo-premiere for tungeskjærerne: – Dette har vært utrolig rørende og fantastisk Etter noen hektiske dager i hovedstaden fikk VOL snakket med hovedpersonene selv om opplevelsene som filmstjerner og premiere på Tungeskjærerne foran tusen mennesker i Colloseum kino.

Øksnesværing Solveig Melkeraaen er regissør for filmen og produsent er Ingvil Giske.

Filmen fikk stor nasjonal oppmerksomhet under premieren i mars med blant annet tid for regissøren og filmens to hovedpersoner Tobias (11) og Ylva (9) på Lindmo på NRK.

