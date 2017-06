Skal få testet ut kondisen i helga

Ikke mindre enn tre idrettsarrangementer går av stabelen i forbindelse med at Alsvåg IL arrangerer Øksnes Triple Challenge.

– Dette er en stor arrangementsoppgave for en liten klubb, og vi er veldig stolt av ikke bare å gjøre dette for fjerde år på rad, men faktisk også å utvide konseptet, sier leder i Alsvåg IL, Dag Myklestad i en pressemelding.

Trippelvinnere

Øksnes Triple Challenge består av tre enkeltøvelser, et gateløp, et sykkelritt og et motbakkeløp. Man kan delta i ett eller flere, i konkurraneklassene eller som mosjonist. Deltar du i alle konkurransene kjemper du også om den prestisjetunge tittelen Øksnes Triple Champion; best av de beste.

– Nytt av året er at vi også kårer trippelvinnere i juniorklassen, for dem opp til og med 16 år. Dette var et ønske fra de yngste som vi fanga opp i fjor og som vi har tatt ad notam i år, sier arrangementsansvarlig Tommy Nordeng

For alle

Og selv om det ligger stor ære i å vinne de ulike konkurransene, er det ikke kun for de mest hardbarka idrettsutøverne.

– Vi har en kinderegg-profil: Tre øvelser for tre målgrupper. Mosjonister, aktive og unger. Vi har valgt å fokusere særlig på de yngste. Sykkelrittet er for eksempel en av de få mulighetene unge syklister har til å delta i en konkurranse fellesstart i Nord-Norge denne sesongen.

Konkurransen starter allerede i dag, fredag, med det 2,2 kilometer lange gateløpet Myre street race. De yngste springer én runde, mens mosjonister og konkurranseklassen springer tre runder, som til sammen utgjør 2,2 kilometer. Øvelsen inngår også i sommercupen Vesterålen summer games.

– Vi håper publikum i Øksnes kan utsette St. Hans-feiring til etter løpet slik at vi kan få ei fin ramme og stemning rundt arrangementet, sier Bjørn Stranda som er ansvarlig for løpet på Myre.

Tre sykkeltraseer

Lørdag er det konkurranse på to hjul, når syklistene kan prøve seg på en av tre ulike traseer i Vesterålen Grand Prix. De yngste kan sykle cirka fem kilometer på Meløyvegen, som vil være stengt for annen trafikk. De som er yngre enn 17 år kan også sykle Tour De Staven, en fellestart-konkurranse på 36 kilometer. Her må de som er yngre enn 13 år ifølge reglene for ungdomsritt ha følge av en voksen. Mosjonister starter samtidig og sykler samme trasé som juniorene.

Seniorene, de over 16, som ønsker å konkurrere, skal ut på en litt lengre rute: Turen går til Sortland via Holmstad og Myre og utgjør tilsammen 80 kilometer. På Frøskelandfjellet er det lagt inn to spurtpriser, både når man kommer fra nord og sør.

– Vi har lagt inn spurtprisene for å gjøre rittet mer spennende for både utøvere og publikum, men også for å få litt strekk i feltet, noe som vil gjør rittet sikrere, sier rittleder Dag Myklestad.

Frøskelandsfjellet vil være et fint sted for publikum å overvære rittet, men husk at det ikke er lov til å parkere langs forkjørsveien på fjellet.

– Vær forsiktig i trafikken på lørdag

Myklestad oppfordrer bilistene om å vise særlig hensyn i trafikken på lørdag.

Lørdag klokka 12:00 starter sykkelrittet Vesterålen Grand Prix. Syklistene sykler Alsvåg - Lifjordkrysset - Frøskelandskrysset - Holmstadkrysset (ved Sortland) - Frøskeland - Lifjord - Alsvågkrysset (ved Myre) - Alsvåg.

– Vi oppfordrer alle bilister til å utvise stor forsiktighet i trafikken i forbindelse med rittet. Det er vanlige trafikkregler som gjelder under rittet, også for syklistene, men det er likevel nødvendig med litt ekstra tålmodighet dersom man møter et felt. Det hadde vært veldig hyggelig om de som bor langs traseen kunne pynte med sykler og flagg og heie på rytterne når de passerer.

Til topps

Søndag går turen til vakre Nonskollen, som med sine 611 meter over havet er et populært turmål.

– Mange har nok opplevd følelsen av å tro at man snart er på toppen på dette «lure-fjellet». På toppen får man belønninga i form av en fantastisk utsikt, faktisk mye flottere enn man skulle tro. Mosjonistene kan starte å gå fra klokka 10, mens konkurranseklassen starter klokka 12.

– Det ser ut til at vi får fint vær i helga, og det er ingen ulempe, sier Tommy Nordeng. I fjor var det temmelig surt på toppen av Nonskollen, men i år ser det ut til å bli en flott dag for mosjonister og andre som ønsker å delta i folkelivet i fjellheimen.