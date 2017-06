Fra tind til tind i Alsvågfjellene

Øksnes

Det er Vesterålen turlag som står bak turen.

– Vi møtes ved parkeringsplassen på Laksraet tidlig søndag ettermiddag. Der starter vandringa til toppen av Nonskollen. Her tar vi en god kaffepause mens utsikten over Øksnes nytes, forteller Nilsen.

Flott utsikt

Fra Nonskollen går turen nedover fjellegga til Rødsanddalskaret. Dette partiet gir flott utsikt over Rødsanddalen og Rødsand. Herfra går turen opp til Lielvtinden.

Fra Lielvtinden går turen ned ei bratt li til Elvedalsskaret.

– Vi runder skaret og starter oppstigninga til turens høyeste punkt, Nattmålstinden. Nattmålstinden rager 647 moh, og kan by på en herlig utsikt, sier Nilsen.

Fra Nattmålstinden settes kursen ned i Kråa. Her passeres flotte fjellvann, som gir mulighet for et bad for de som ønsker det. Turen går videre ned Svarthammardalen til det gamle vannverket som tidligere forsynte Alsvåg med vann. Herfra følger vi lysløypa knappe tre km tilbake til utgangspunktet, forteller turlederen.

8-900 meter samlet stigning

Turen går for det meste i godt fjellterreng, til dels på gode stier. Ned Svarthammardalen og til vannverket er terrenget noe mer kupert og vått. Det anbefales derfor gode fjellsko som tåler litt vann.

Turen er beregnet til å vare 5–6 timer, og samlet stigning er om lag 800–900 m, så du bør ha noen fjellturer i beina og være i grei fysisk form for å være med på denne turen.