Øksnes

– Ingen visste at hun skulle komme, sier kultursjef i Øksnes kommune, Hilde Hansen, til VOL.

Besøket til dronningen, som ikke hadde meg seg Kong Harald nordover, var i privat regi.

– Dette er ikke noe offisielt besøk. I den forbindelse er det ikke vanlig at vi går ut med program, får VOL opplyst fra Slottets kommunikasjonsavdeling.

Ifølge Hilde Hansen oppdaget hun og flere en båt mandag formiddag, som viste seg å være Kongeskipet.

– Det var overraskende, men også veldig artig at hun kom, sier hun.

Nysgjerrig på kunst

Dronningen, som den kunstinteresserte personen hun er, gikk strake veien til Marie og Svein Erik Tøiens kunstgalleri i forbindelse med besøket. Hansen har også inntrykket av det var en av hovedårsakene til at dronningen la turen innom Øksnes og Nyksund.

Et annet sted hun besøkte i forbindelse med Nyksund-oppholdet, var Arthurbrygga.

– De satt i solveggen og tok seg en kaffe og en is. Hun var kjempefornøyd. Hun var her i fjor også. Nå har hun skreve i gjesteboka, slik at vi nå har to autografer, forteller driver Anders Frantzen.

Gjenganger

Selv om dronningen ikke hadde med seg andre fra kongefamilien, talte følget hennes rundt ti personer.

– Det var stort sett var venner av henne, sier Frantzen.

At Dronning Sonja visiterer Nyksund er i og for seg ikke noe nytt. Hun var der i fjor også, omtrent på samme tid og omtrent med samme følge.

– I likhet med i dag skrev hun seg i gjesteboka da også. Det betyr at vi nå har to signaturer fra Dronningen i løpet av ett år. Det er ikke verst, slår Anders Frantzen fast.