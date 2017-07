Viste frem «dronninga på Dronningruta»

Øksnes

I mars i år ble det kjent at at Magnus Carlsen hadde blitt sammen med Synne Christin Larsen fra Alsvåg i Øksnes. De to har vært svært restriktive med å ta forholdet ut i offentligheten.

Søndag fikk derimot fans og andre interesserte en liten smakebit da Carlsen la ut et bilde på sin private Facebook-side, skriver Nettavisen. Bildet viser de på fjellet mellom Stø og Nyksund, med overskriften «Midnight sun (kind of)»

Bildet har blitt viet mye oppmerksomhet på Carlsens hjemmeside og har fått mange gratulasjonerer og kommentarer. Noen av dem er «de ser nydelige ut», «Kongen med dronningen» og «Nå er Magnus sjakk matt» Enkelte var også i det humoristiske hjørnet: «That explains the slight rating drop» .

Synne Christin Larsen gikk på medielinja på Stokmarknes videregående skole, og var russ i 2014.