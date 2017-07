Torsdagsklubb rodde raskest på torsdag

Øksnes

Høydepunktet for mange var nok rokonkurransen, der en rekke trebåter med kompetent mannskap stilte opp. Fregattaen var delt inn i to klasser, en for spissbåter og en for fjordbåter.

Førstnevnte klasse vant duoen Kim Roger Berg og StigTerje Larsen, som representerte Torsdagsklubben.

– Det var tungt, men da vi dra fra på andre bøya, følte vi at vi hadde en viss kontroll, sier Kim Roger.

Verken Berg eller Larsen har veldig mye roferfaring, i alle fall fra nyere tid.

– Jeg har ikke rodd siden jeg var liten og var litt ute av trening, sier Berg.

– Det har vært lite roing på meg også, men det handler mye om teknikk og kondisjon, supplerer Larsen.

Vant i fjor

En liten periode fikk vinnerduoen hard kamp av friskusen Olav Lind, som var alene i båten. 71-åringen som har rodd i store deler av livet, kjørte på det han kunne. Men uten sin faste makker, Tommy Sundberg, ble det i tøffeste laget.

– Hadde han vært med tror jeg at vi kunne klart det. Vi vant i fjor og jeg tror vi skulle gitt dem god kamp denne gangen også, sier han.

Lind mener roing er en utsøkt måte å holde seg i form på og anbefaler alle som ikke har prøvd om å teste det ut.

– Da får man trent de fleste musklene i kroppen. Den ideelle treningskombinasjonen er roing og å synge i kor. Da får man også trent lungene, slår han fast

Tautrekning

I spissbåtklassen for kvinner stakk Øksnestøttene av med seieren, mens Fiskarkvinnelaget var like bak. Når det gjelder fjordbåtkonkurransen var det Halvor Toften og Håvard Braaten som vant, mens Trond Torgersen på andre og Holger og Grete Nilsen på tredje. Sistnevnte duo vant for øvrig miksklassen.

Det var slett ikke bare rokonkurranse som sto på menyen. Det var både utsalg av historiebøker, klær og ikke minst mat. På tampen var det sågar duket for en durabelig tautrekningskonkurranse.

Mannskapet fra Redningsskøyta møtte Torsdagklubben, som neppe hadde fått rokonkurransen ut av armene. Redningsmennene ble i alle fall for sterke, selv om de måtte hale og dra.

Vil skape liv og røre

Leder i Øksnes Kystlag, Jan Einar Andersen, er godt fornøyd med avvikingen av havnedagen, som i år blir arrangert for andre gang.

– Tidlig på nittitallet hadde vi Øksnesdagene, der vi også hadde roregatta. Dessverre døde det arrangementet bort. Målet har vært å gjenskape noe av det, og samtidig lage liv og trivelig stemning. Det synes at vi har klart. Og så ønsker vi å vise hva Kystlaget driver med. Vi ønsker å skape et underholdningselement. Selv synes jeg ikke det var så mye folk her, men andre sier at det har vært godt besøkt, så da stemmer vel det, sier han.

Et lite skår i gleden var at kajakløpet Arctic sea kayak race, som også skulle være en del av programmet under hamnedagen, ikke ble noe av.

– De måtte dessverre melde avbud fordi de ikke fikk transport, noe som gjorde at arrangementet ble litt amputert, men slik er det, sier Andersen.

Gjør endringer til neste år

Han fikk inntrykk av at båtkonkurransen og defileringen i forkant, der han selv fortalte litt om hver båt, var noe publikum satte pris på.

– Det var påmeldt mange fine tradisjonsbåter. Siden vi fikk fire avmeldinger kunne vi faktisk vært enda flere med, sier kystlagslederen.

Ifølge Andersen har havnedagen kommet for å bli, men noen justeringer ser han allerede for seg neste år.

– Vi kommer nok til å legge den til lørdag siden det da vil være flere folk her. Da håper vi at vi får tilbake kajaksprinten. Den var veldig populær i fjor og trakk mye folk, slår Jan Einar Andersen fast.