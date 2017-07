Full fart på Myre-fileten

Øksnes

Norsk filetindustri har hatt mange år med tilbakegang, men i sommer holdes dørene faktisk åpne hos Myre Fiskemottak.

Det er sommerfisket etter hyse ved Bjørnøya som gjør at filetavdelingen med 25 ansatte kan holdes i drift.

Da Kyst og Fjord besøkte bedriften, var 25 personer ved filetavdelingen i arbeid.

– Båtene som leverer her, lever fisk i kar og kasser, og går maksimalt tre dagers turer. Dermed får vi en jevn forsyning av god ferskfisk, som gjør at vi kan holde aktiviteten gående, sier Ted Robin Endresen til avisen.

Mye fisk

Norges Råfisklaglag opplyser til avisen at det er fisket om lag 5.000 tonn fisk ved Bjørnøya i sommer. I alt har 23 snurrevadbåter vært i fiske. 3.660 tonn er torsk, 1.230 tonn har vært hyse.

Ted Robin Endresen sier at strukturpolitikken er grunnen til at Myre Fiskemottak kan holde dørene åpne. Han peker på at det er de store kystbåtene som gir fisk til Myre. Dette er båter som er store nok til å gå helt til Bjørnøya å fiske.

«Lys i husan»

– Dette er en enda mer fleksibel flåte, som kan komme til å spille en stor rolle i å skape «lys i husan», som en minister var glad i å si, sier Endresen. Han tenker på Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

I fiskerikretser går debatten høyt etter at fiskeriminister Per Sandberg hevet kvotetaket for kystfiskeflåten. Det vil si at rederne kan samle enda flere kvoter på færre båter. Ted Robin Endresen for sin del mener dette er riktig vei å gå.

– Med den justeringen som nå ble gjort, har fiskeriministeren bygget enda sterkere oppunder muligheten for at «stor kyst» kan ta den rollen de små ferskfisktrålerne hadde før. For vår del kommer vi til å jobbe for å få satt mer kvote på våre båter, sier Endresen til Kyst og Fjord.

Det er lov å sette seks fiskekvoter på en båt, mot fire tidligere.