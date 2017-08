– Bli med til Skogsøya under Fiskernes dag

Øksnes

Markeringen av Fiskernes dag med gudstjeneste og nedlegging av krans ved bautaen over omkomne fiskere på Øksnes, har lange tradisjoner i fiskerikommunen.

I år er intet unntak, og førskommende søndag inviterer Øksnes menighet, fiskarlaget og fiskerkvinnelaget til markering på Skogsøya. I fjor gikk en båtkortesje med 12 fartøy fra Myre til Øksnes, med den gamle garnbåten MK Gerhard Jakobsen i front.

Sogneprest Evy Brun oppfordrer båteiere til å ta turen over fjorden også i år.

– Vi håper fiskebåter vil supplere redningsskøyta og rutegående båt. På Øksnes starter gudstjenesten når alle båtene er kommet, og etterpå blir det orientering om fiskerkvinnelaget sitt arbeid og nedlegging av krans ved bautaen, forteller Brun.

Fiskerkvinnelaget står i år både for kransenedlegging og for salg av mat og kaffe ved leirskolen.

– Øksnes er et nydelig sted, både for feiring av gudstjeneste og for en trivelig søndagsutflukt. Så ta turen ut til Skogsøya denne søndagen, og vær gjerne på Myrekaia i god tid, sier Brun.