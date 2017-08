Positiv til Steinsviks tomteforespørsel

Øksnes

Som VOL skrev i juni ønsker Steinsvik Hus & Entreprenør å fortsette sin satsning i Myre havn. Leilighetsprosjektet Havna boligpark har så langt vært en stor suksess, og entreprenøren går trolig i gang med nok et byggetrinn til høsten, som består av to enheter med til sammen 12 leiligheter. Allerede er det bygget tre boenheter med 18 leiligheter, som alle er solgt.

Satt av til marint senter

Entreprenøren ønsker ikke å gi seg der, og har søkt kommunen om kjøp av hjørnetomta i området, mot Moloveien, for å utvikle Havna boligpark videre.

Området er regulert til forretningsområde, og ble i 2011 avsatt til et eventuelt marint senter og Newton-rom – som så langt ikke har blitt noe av. Steinsviks forespørsel om tomtekjøp skal behandles i neste ukes formannskapsmøte i Øksnes. Rådmannen er i sin innstilling positiv til salget, og anbefaler politikerne å oppheve vedtaket som sier at tomta er forbeholdt et marint senter.

– Det er stort behov for nye boliger i Øksnes kommune, da det blir nye industrietableringer i havna og andre steder. Boligbygging må skje primært av privat initiativ, siden kommunen ikke har ressurser til å ta ansvar for dette, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Best egnet til bolig

– Boligene i området har vært populære. Flere øksnesværinger har kjøpt seg leilighet og lagt sine eneboliger ut til salgs. Kommunens tidligere planer om marint senter og Newton-rom krever ikke lenger avsetning av eget areal i et attraktivt boligmiljø. Administrasjonen anser at området egner seg best til boligformål da det ligger direkte inn til eksisterende boligområde og er av begrenset størrelse, skrives det videre i saksfremlegget.

Formannskapet tar den endelige beslutningen når de møtes 15. august.