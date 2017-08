Fra hele landet til Myre for å trene med de aller beste

Øksnes

De blå og gule ballene suser gjennom lufta. Høyt og hardt.

Det er torsdag ettermiddag og full aktivitet i Øksneshallen, som for anledningen er delt i tre. Øksil-kaptein og landslagsspiller Marianne Steen Knudsen, som nærmest har vokst opp i hallen, serverer baller til en gjeng overivrige gutter på 13.

På andre siden av skilleveggen hopper litt eldre karer på kommando fra Tore Aleksandersen. Han er en av ikke altfor mange som kan skryte av en internasjonal proffkarriere som volleyballtrener. Ytterst i hallen snakker landslagstrener, Odd Ekerhovd, til en gruppe jenter om fokus på bein, skuldre og «attityd». På en sandvolleyballbane litt lenger ned i gata står han som ble kåret til verdens beste server i verdensserien i sandvolleyball i 2006, Iver Horrem, sammen med makker og proffspiller Geir Eithun.

– Det er en vitamininnsprøytning å se de glade og fornøyde ungdommene Rundt 50 frivillige er frem mot søndag i sving for å arrangere Arctic Volleyball Camp på Myre.

– Bra arrangement

Vi kunne fortsatt oppramsingen en stund til. For når Øksil for andre år på rad inviterer til Arctic Volley Camp på Myre, så er det noen av de dyktigste norsk volleyball har å oppdrive som står for det faglige. De neste dagene skal 80 volleyballspillere fra Stavanger i sør til Alta i nord lære mer om volleyball, trening og kosthold.

– Dette er en veldig bra camp, og et bra arrangement. For meg er det artig å få jobbe med unge og ambisiøse spillere som frivillig ønsker å bruke sommerferien sin på lære. Også var det veldig gøy i fjor, sier landslagstrener Ekerhovd til VOL om hvorfor han takket ja til å være med også i år.

Lære nye ting

– Det er kjempeartig! utbryter en gjeng med jenter fra Myre, Verdal, Bodø og Sandnes.

– Vi har meldt oss på fordi vi hadde lyst til å møte nye folk og lære nye ting, rekker de å si før Ekerhovd bryter inn og gir beskjed om at pausen er over.

Anne Bjørnøy Dale har tatt turen helt fra Sandnes, etter oppfordring fra landslagstreneren.

– Så langt har det vært veldig bra, og det er artig å lære av så flinke folk, sier hun.

– Stolt

Ungdommene, som er mellom 13 og 19 år, har noen intensive dager foran seg, hvor de ikke bare skal trene, men også delta på seminarer og kokkekurs – og ikke minst – ha det gøy sammen.

«Mor Øksil» sjøl, Hanne Steen, er godt fornøyd, særlig med at så mange gutter har meldt seg på årets camp.

– At vi har 80 stykker med er ganske imponerende fordi det skjer så mye på volleyballsida i Norge nå. Nesten halvparten er gutter, og det er ikke veldig vanlig i volleyball. Jeg er også stolt av at vi har så mange trenere her som ikke bare har tung erfaring, men som også er flinke med ungdommene, sier Steen.

Rundt halvparten av deltakerne er tilreisende.

– Målet med campen er å utvikle kunnskapsnivået til spillerne, også når det kommer til kosthold. At dette skjer i Nord-Norge gjør også at det blir rimeligere for de som kommer fra landsdelen, og gjør at vi kan heve kunnskapsnivået innen volleyballen her nord, sier Steen.