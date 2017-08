Ny brannstasjon kan ende på 25 millioner kroner

Øksnes

Formannskapet i Øksnes skal førstkommende tirsdag orienteres om ståa rundt arbeidet med ny brannstasjon. Det er også lagt opp til en drøfting om veien videre.

Kommunestyret har i økonomiplanen satt av en ramme på i overkant av 13 millioner kroner til prosjektet. Som omtalt tidligere var laveste tilbud i anbudskonkurransen, som ble gjennomført i vinter, på det dobbelte, og konkurransen ble avlyst.

Ny prosjektering

Det ble bestemt at det skulle gjennomføres en ny prosjektering for å forenkle bygget og få kostnadene ned. ÅF Solid Consult AS fikk oppdraget, og er snart ferdig med arbeidet.

– Det er det samme konseptet, men bygget er forenklet og vi har åpnet for at entreprenøren i større grad kan komme med forslag til løsninger. Vi regner med å få arbeidet fra entreprenøren like etter ferien. Vi vil trenge litt tid til å kvalitetssikre arbeidet, men så vil det være klart til å sendes på anbud, sier prosjektleder i kommunen, Bengt Stian Nilsen.

25 millioner

Han har tro på at de har klart å gjøre bygget noe billigere enn det som kom inn av tilbud i vinter, men det ligger fortsatt langt over rammen som politikerne har satt. Et grovt kostnadsoverslag viser at den nye brannstasjonen kan få en total prosjektkostnad på 25 millioner kroner.

– Vi har gått på en blemme med tanke på kostnadsoverslag før, og vil ikke vite noe sikkert før det har vært ute på anbud, påpeker Nilsen.

– Kostnadene vil uansett ligge så mye over den rammen som er satt, at vi vil involvere politikerne før vi kjører det ut på anbud, sier Nilsen.

