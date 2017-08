Vil ha Dronningruta som nasjonal turiststi

Øksnes

Dronningruta mellom Stø og Nyksund har blitt en av regionens mest populære turløyper og turistatattraksjoner, noe som har ført til økende slitasje på stien. Rådmannen i Øksnes vil derfor ta grep for å unngå tilstander som man har sett i Lofoten i sommer. Det ved å starte opp et arbeid for å løypa med i ordningen for nasjonale turiststier.

Nedsetter arbeidsgruppe

– Mye tyder på at man kan forvente at tilstrømningen av turister til Dronningruta vil øke enda mer i årene som kommer. Øksnes kommune ønsker å være i forkant av de utfordringene Lofoten nå opplever, med svært høy slitasje på natur og stier, og med for dårlig tilrettelegging for turisme. Det krever at Øksnes kommune har et aktivt forhold til den videre utviklingen, for bedre å ivareta den flotte turløypa Dronningruta er, skriver rådmannen i saksfremlegget til tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes.

Rådmannen foreslår at det nedsettes en kommunal arbeidsgruppe på tre-fem personer, initiert av rådmannen, som i dialog med aktuelle aktører utarbeider søknaden. Her vil man involvere Vesterålen turlag, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv.

Søker til neste år

Regjeringen etablerte ordningen med nasjonale turiststier i år. Det er en tilskuddsordning som skal gi midler til områder som har «opplevd ekstraordinær økning i besøk av turister, har spesielle utfordringer knyttet til stor slitasje på turstien, logistikk og sikkerhet, sanitære forhold - inkludert søppelhåndtering».

Midler kan gis til informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak, parkeringsplasser eller servicebygg. Rammen for tilskuddsordningen var 7,5 millioner kroner i 2017.

Om formannskapet gir tommel opp, ønsker rådmannen å ha søknaden inne i 2018.