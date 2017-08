– Dette er vi fornøyd med

Øksnes

Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag fikk de orientering fra administrasjonen om ståa rundt bygging av ny brannstasjon.

Brannmannskapene har i årevis ventet på ny stasjon, og fryktet konsekvensene da en anbudsrunde i vinter endte med to tilbud på over det dobbelte av den rammen politikerne hadde satt til prosjektet. Med alt av kostnader ville prosjektet endt på 37 millioner kroner. Rammen som er satt politisk er på i overkant av 13 millioner kroner.

Ny brannstasjon kan ende på 25 millioner kroner Andre runde med prosjektering av ny brannstasjon i Øksnes nærmer seg ferdig. Et grovt kostnadsoverslag viser at den kan få en totalkostnad på 25 millioner kroner.

Forenklet bygget

En ny prosjekteringsrunde, for å forenkle bygget og få ned kostnadene, er nå gjennomført. En kostnadsdrivende fasade er endret på, og man stå nå igjen med en enkel kloss med to etasjer. Grove anslag fra administrasjonen og konsulenter viser en ny totalkostnad på rundt 25 millioner kroner.

Da summen fortsatt er langt over den rammen politikerne opprinnelig satte, ba administrasjonen om at politikerne drøftet veien videre da de møttes tirsdag.

Da saken skulle behandles troppet en del av det frivillige brannkorpset opp i formannskapssalen.

– Kanskje hadde det en effekt, sier gjengen fornøyd etter møtet.

Vil bygge brannstasjon i tilknytning til rådhuset Arbeiderpartiet i Øksnes vil spare tid og penger ved å bygge ny brannstasjon i tilknytning til de nåværende lokalene i rådhuset.

Mot ny anbudsrunde

For etter en orientering ved prosjektleder Bengt Stian Nilsen, ga politikerne beskjed om at prosessen nå må gå videre. Et forslag fra John Danielsen (Sp) fikk støtte fra samtlige representanter, inkludert Ap, som til VOL før helga sa de ville legge frem et forslag om å bygge ut eksisterende lokaler under rådhuset. Forslaget kom aldri på bordet i tirsdagens møte.

– Dette har tatt altfor lang tid, og det er sterkt beklagelig. Vi har et stort ansvar for kommuneøkonomien, hadde det ikke vært fort det ville vi hatt stasjonen klar allerede. Men etter dagens orientering, så er forslaget til John (Danielsen red.anm.) noe vi kan støtte, sa Aps Yngve Hansen.

Forslaget fra Sps representant gikk ut på at man nå jobber mot ny anbudsrunde for å få opp ny brannstasjon i Myre indre havn. I forkant av dette gjennomarbeides prosjektet sammen med representanter fra Øksnes brann og redning, for å se om det er mulig å gjøre ytterligere for å redusere kostnadene. Budsjettregulering skal foretas etter anbudsrunden.

– Jeg er veldig enig med John, og vil støtte forslaget. Nå må vi komme i gang, sa ØTLs Geir Rognan.

– Vi ligger nå midt mellom det anbudet vi fikk inn og den kostnadsrammen vi opprinnelig hadde. Det ser straks bedre ut, mente KrFs Tore Christiansen.

Flere politikerne stilte spørsmål ved behovet for to etasjer, som igjen utløser krav til heis.

Til det orienterte Nilsen at tomta er så lita at det kan bli vanskelig å få alt i én etasje.

Tillitsvalgt skeptisk til Aps forslag: – Tror ikke det er et godt alternativ Tillitsvalgt i Øksnes brann og redning, Tommy Hansen, mener det er mange utfordringer knyttet til Aps forslag om å bygge ut brannstasjon i tilknytning til rådhuset. Brannmannskapene er utålmodige og ber om fortgang i saken. – Vi skal bistå andre i nød, men våre liv blir ikke tatt på alvor, sier Hansen.

Lettet

Brannmannskapene var lettet da de gikk ut av tirsdagens møte.

– Vi er veldig fornøyd. Men vi har hørt dette før, så nå håper vi at det ikke skal komme opp flere ting som utsetter dette. Hvis så skjer, har vi sanksjonsmuligheter som vi er enig om at vil ta i bruk, sier verneombud i Øksnes brann og redning, Randi Helgesen, til VOL.

De har tidligere uttalt at stasjonen ikke drives etter krav og lovverk, og sier at dersom prosessen hadde stoppet opp etter tirsdagens møte, hadde Arbeidstilsynet blitt kontaktet.

– Arbeidstilsynet har latt kommunen drive under disse forholdene fordi vi har sagt at vi er i en prosess for å bygge ny stasjon som skal stå ferdig i 2017, sier Helgesen.

På spørsmål om hva de tenker om å redusere stasjonen til én etasje, som nevnt i møtet, er de kritiske.

– Det er ei lita tomt, vi er 21 stykker i brannkorpset, og må ha parkeringsplasser ved utrykning, sier de.