– Uten dette prosjektet hadde ikke Nyksund eksistert i dag

Øksnes

– Det var en sjokkopplevelse, sier tyske Burkhard Hermann om sitt første møte med et gammelt fiskevær så herjet av vær, pøbler og sau at det var i ferd med å ry ut i sjøen.

Vi sitter på et bakrom i restauranten Nyksund Ekspedisjonen, et lokale som på 80-tallet var Hermanns kontor. Han var prosjektleder for Det internasjonale Nyksund-prosjektet – som ble anerkjent ute i verden, og som virkelig satte Nyksund på kartet, men som aldri ble omfavnet her i Vesterålen og som de færreste i regionen skjønte omfanget av.

Boklansering

Det internasjonale studentprosjektet, som sprang ut fra Technische Universität i Berlin, sto for nybrottsarbeid innenfor en flere fagfelt, både miljøteknikk, pedagogikk, arkitektur og fredsarbeid. Mellom 1983 og 1992 var rundt 3000 ungdommer, fra en rekke land, involvert i prosjektet – de fleste fra Tyskland og Danmark.

– Min påstand er at uten Nyksund-prosjektet, hadde kanskje ikke Nyksund eksistert i dag, sier Grethe Andreassen fra Holmsnes.

I nesten ett år jobbet hadselværingen som Hermanns assistent. Hun var én av få vesterålinger som var ansatt i prosjektet, og ble kjent med det fra innsida. Da var hun 19, og opplevelsen det ga henne skulle prege henne resten av livet. Så mye at hun nå, 30 år etter, har valgt å skrive bok om prosjektet.

Skriver bok om prosjektet som vant priser i utlandet, men som vesterålingene ristet på hodet av Grethe Andreassen fra Holmsnes skriver bok om Det internasjonale Nyksund-prosjeket, som brakte flere tusen unge mennesker fra hele verden til Nyksund på 80-tallet. – Uten prosjeket hadde vi aldri hatt det Nyksund som vi kjenner i dag, mener Andreassen.

I ryggen har hun Orkana forlag, og lørdag lanserer de dokumentarboka «En annen verden – historien om Det internasjonale Nyksundprosjektet» med et stort arrangement på Zoar i Nyksund, hvor personer fra både inn- og utland kommer for å delta. I to år har hun jobbet med boka, dykket ned i arkiver i ulike land og funnet frem bilder som aldri før har vært publisert.

– Dette er en unik del av Nyksunds historie som jeg mener er viktig å gjøre tilgjengelig, sier Andreassen.

Hermann sier seg enig, på det Andreassen kaller "Nyksund-norsk".

– Da prosjektet døde ut ville ingen snakke om hva som egentlig skjedde, og det etterlot et stort hull i historia til Nyksund, sier han.

Sosialpedagogikk og miljø

De tyske akademikerne tok på 80-tallet med seg studenter og ungdom til Nyksund. Gjennom oppbygging av det falleferdige fiskeværet testet de ut en ny måte å jobbe med ungdom på. Learning by doing, var mantraet. Disse nye metodene ble etter hvert til en egen pedagogikk – som brukes den dag i dag. En annen viktig del av prosjektet var rettet mot miljø.

– Miljø og bevissthet rundt dette var i fremmarsj i Europa på 80-tallet, og man begynte å snakke om søppelsortering, økologisk mat og fornybar energi. Alt dette ble tatt med til Nyksund og prøvd ut her. En av Norges første vindmøller ble bygget i Nyksund, sier Andreassen.

– Prosjektet gjorde Nyksund til en av de mest urbane og innovative stedene i Vesterålen og Nord-Norge, kanskje Norge. Det som skjedde her finner du ikke noe annet sted. Det ble diskutert på toppmøter både i Oslo og i UNESCO, og fikk stor oppmerksomhet i medier i utlandet, sier hun.

Lokalbefolkninga skeptisk

Nyksund var bare noen år tidligere vedtatt fraflyttet, og det var mange sterke følelser i sving i Øksnes. Prosjektet ble ikke møtt med åpne armer i lokalmiljøet, her var mange skeptiske. Den dag i dag finnes det mange myter om hva som foregikk ute i havgapet, om kriminell og belastet ungdom som tok seg til rette på stedet.

Kultursjef i Øksnes, Hilde Hansen, som da var lærer og student, var delaktig i prosjektet mens det pågikk. Hun forteller om en angst i øksnessamfunnet for både narkotika, for nazisme og den store verden.

– Jeg er veldig glad for at denne boka er skrevet. Den vil gi mange en ny forståelse av prosjektet, og hva som egentlig skjedde her ute, sier Hansen.

– Hva skjedde med prosjektet?

– Det døde ut, sier Andreassen.

– Nei, det endte faktisk i skandale, skyter Hansen inn.

– Mer om det kan dere lese i boka. Er ikke det en bra cliffhanger? sier Andreassen og ler.