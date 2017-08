Ydmyket Morild på Myre

Øksnes

Tirsdagens oppgjør mellom Morild og Stålbrott/Sortland 2 på Myre ble en særdeles kjedelig affære for hjemmelaget.

Første omgang bølger noe frem og tilbake, og det er hjemmelaget som står for den første store sjansen, men det er likevel gjestene som tar ledelsen. Det ved Otto Johansen, som 21 minutter ut i omgangen setter ballen inn i hjørnet etter å ha driblet seg forbi Morild-forsvaret.

Morild kommer etter hvert mer inn i kampen, og har et par store sjanser som de ikke klarer å omsette. Mot slutten av omgangen får gjestene boltre seg foran mål mot et noe tafatt morildforsvar. Først får Fredrik Stoltz heade ballen upresset til side for Morilds keeper, før han minuttet senere gjør det samme med foten.

Et frustrert hjemmelag løper inn i garderobene til pause på stillinga 0-3.

Tre mål fra Stoltz

Andre omgang fortsetter festen for gjestene. Stoltz scorer sitt tredje for dagen etter 78 minutter spilt – i et pent angrep hvor Stålbrott/Sortland 2 spiller seg rundt på venstresiden innenfor 16-meteren og inn til dagens helt, som trygt setter ballen oppe i hjørnet.

Omgangen preges av lite spill og mange frispark. Morild-spillerne får lite til, samtidig som gjestene tidvis triller mye ball. Frustrasjonen hos hjemmelaget er stor og de gule kortene hagler. Før dommeren blåser siste gang, er det delt ut 10 gule kort.

Trøstemål

Et par minutter etter gjestenes fjerde scoring får hjemmelaget et indirekte frispark på fem meter. Det setter kaptein Truls Knudsen knallhardt inn via en stålbrottspiller.

Men med 10 minutter igjen av omgangen punkteres kampen for alvor når Sondre Nordgaard Meløe setter ballen i mål på frispark, før Morilds keeper får justert muren.

Noen minutter før slutt får hjemmelaget inn et siste trøstemål når Martin Arne Reinholdtsen kommer rundt på kant og skyter slik at keeper må gi retur. Den setter Oskar Larsen sikkert i mål.

Helsvart

Men det hjalp så lite. Morild ble tirsdag ydmyket på eget gress – med 2-5-tap mot Stålbrott/Sortland2.

Morild-trener Jarle Ragnar Meløy konkluderte etter kampen med at dette var noe av det kjedeligste han hadde opplevd på fotballbanen på lenge.

– Dette var helsvart. Alt går galt, fra start til slutt. Spillerne leverer på 50-60 prosent i dag, Stålbrott scorer på de sjansene de har, det gjør ikke vi. I andre omgang blir det bare rot. Dette er bunnivå, sier Meløy til VOL.

Går forbi på tabellen

Etter en tøff start på årets serie, har Morild hatt en oppsving på tampen av vårsesongen og starten av høstsesongen – og har klatret flere plasser på tabellen. Men med tirsdagens tap mot tabellnaboen i blått – blir de forbigått av Stålbrott/Sortland 2, og lagene legger seg på 7.- og 8.-plass på tabellen.

– Slik er fotballen, noen ganger får du alle marginer i mot. Vi har trent godt den siste uka, og har spillere tilbake fra skade. Vi får tro at dette var et feilskjær og at vi er tilbake igjen der vi skal i neste kamp, sier Meløy.

I neste runde venter topplagene i fjerdedivisjon for begge to. Lørdag står serieleder Melbo for tur for Morild, mens Stålbrott/Sortland 2 møter Leknes førstkommende mandag.