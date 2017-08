Forsikringsselskap vant ikke fram med anken

Øksnes

Forsikringsselskapet Codan Forsikring ble i Vesterålen tingrett, i desember i fjor, dømt til å betale 10,4 millioner kroner til MyreMar AS. Det etter at fryseanlegget de leier, eid av søsterselskapet Lassetangen AS, havarerte, noe som førte til at fiskemottaket på Myre gikk glipp av store inntekter.

Forsikringsselskap må ut med 10 millioner i erstatning Forsikringsselskapet Codan Forsikring, er i Vesterålen tingrett dømt til å betale 10,4 millioner kroner etter at en frysekompressor hos Lassetangen AS havarerte, noe som førte til at MyreMar AS fikk tapte inntekter.

Gjenglemt verktøy

Det hele går tilbake til høsten 2012, da Kuldeteknisk AS utførte vedlikehold på Lassetangens fryseanlegg, og glemte igjen et verktøy i kompressoren, noe som førte til havari. Skaden ble dekket av Kuldeteknisks ansvarsforsikrer Codan Forsikring.

Da ny kompressor ble montert i 2013 viste det seg at denne ikke var tilpasset det eksisterende strømanlegget. Da fiskemottaket skulle ta i bruk fryseanlegget ved starten av vintersesongen 2014 fungerte det ikke. Først i mars 2014 var anlegget reparert og kunne tas i bruk. Mangelen på frysekapasitet gjennom to sesonger påførte MyreMar et stort driftstap. Partene ble ikke enig om oppgjør etter saken, og MyreMar tok ut stevning mot forsikningsselskapet.

Enig med tingretten

Myre-selskapet vant fram i tingretten, men dommen ble anket av Codan Forsikring, som ba om frifinnelse i saken mot MyreMar. De mente det var urimelig at de ble holdt ansvarlig for driftsstans gjennom to sesonger, og mente blant annet at Myremar kunne vernet seg ved å tegne avbruddsforsikring.

Ankeforhandlingene ble holdt i Tromsø i juni, og dommen er nå avsagt.

Lagmannretten er langt på vei enig med tingretten, men på grunn av usikkerhet rundt tapsberegningen mener retten at forsikringsselskapet skal betale en erstatning på 90 prosent av kravet på 10,4 millioner kroner.

I den endelige dommen må Codan Forsikring NUF må derfor betale 9,4 millioner kroner til Myremar AS, i tillegg til renter. De må også betale 195.824 kroner i saksomkostninger.