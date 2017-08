Vestvågøy vil lære av Myre

Øksnes

Havnesjefen i Vestvågøy kommune har denne uka, i en henvendelse til Øksnes kommune, spurt om å få komme på besøk i høst for å få en omvising i Myre havn.

– Myre havn er kjent blant brukerne som ei god havn med godt servicetilbud. Det er gjort store og gode investeringer i havna de senere årene, og ønsket er å lære av de prosessene dere har vært gjennom. Vi ønsker innføring i hvordan dere har lagt opp løsninger, tilbud og tilrettelegging, skriver havnesjef Ann-Helen Erntsen.

Bakgrunnen for henvendelsen er et initiativ fra Vestvågøy næringsforum og leder Søren Fredrik Voie. Næringsforeninga ønsker å se og høre hvordan øksnesværingene har organisert, prioritert og satset på Myre. Et utvalg av personer fra næringsliv og kommunen ønsker å møte rådmann, ordfører, havnesjef og representanter fra næringsforeninga i Øksnes.