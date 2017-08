sommersesong

Øksnes

Sommersesongen er på hell, og for Holmvik brygge har den vært bra.

- I fjor hadde vi et år som vanskelig tar seg toppe. Folk sto nærmest i kø for å komme til Nyksund. Derfor har vi en liten nedgang fra i fjor, men fortsatt en veldig bra sesong - bedre enn for to år siden, sier han.

Han er veldig positiv til de nye tilbudene som har dukket opp i Nyksund de siste årene. Både gallerier, og lokale aktører som Naustvika og Blås Idé.

- Vi ser ikke på det som konkurranse, men som tiltak som bidrar til å utvikle stedet. Det er ganske imponerende hva vi får til på en liten plass som Nyksund, med 25 fastboende. Det er mange ulike typer mennesker som bor her, noe som kan by på utfordringer innimellom, men som også betyr at vi klarer å tilby noe for alle type mennesker, sier han.

- Det vi trenger nå er butikker, som kan by på noe annet enn spisestedene gjør.

.... mener Nyksund snart vil stå foran utfordringer man særlig i sommer har sett i Lofoten, hvis ikke noe gjøres.

- Vi må lære av Lofoten for å unngå å få de samme tilstandene her. Vi trenger flere toaletter, flere parkeringsplasser og vi må bli flinkere til å vise turistene hvor de kan campe, før de tar i bruk kirkegårder, som vi har sett i Lofoten. Vi har fortsatt kapasitet til å ta flere turister, men vi må tilrettelegge, sier han.