Kan ikke konkretisere arealbehov uten å komme på kant med lovverket

Øksnes

I starten av kommunestyremøtet var det private kulturhusinitiativet Folkets Hus AS invitert for å orientere om ståa i prosjektet. Prosjektet har dratt ut i tid da det har vært spørsmål rundt kommunens rolle og behov i et eventuelt kulturhus.

En arbeidsgruppe bestående av rådmann Elise Gustavsen, kulturskolerektor Trond Ståle Mathisen, leder for eiendomsforvaltningen Bengt Stian Nilsen og Stian Reinholdtsen og Stian Frivåg fra Folkets Hus har jobbet sammen siden i vår.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med kommunen, hvor vi har diskutert ulike senarioer, hva kommunen har behov for og hva vi mener innbyggerne trenger. Vi har utvekslet erfaringer og synspunkter, og muligheter for realisering, sa Stian Frivåg, som sitter i styret til Folkets Hus.

Kommunen og Folkets Hus har funnet sammen: Skal levere utkast til byggeprogram til høsten En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Folkets Hus og kommunen jobber nå sammen om å få kulturhusprosjektet videre.

Lager byggeprogram

Nå skal dugnadsgjengen sette seg ned for å konkretisere planene – det uten kommunen.

– Vi har mye jobb foran oss utover høsten, og vil sette oss ned for å lage et byggeprogram, etter hvert et romprogram og konkretisere planene så godt som mulig. Utgangspunktet er at vi tror på den grunnideen vi har hatt hele tida, om at dette er et privat initiativ og dugnadsprosjekt, men vil forholde oss til signaler vi har fått tidligere gjennom kommunale vedtak. Målet er å rekke spillemiddelsøknaden til neste år, sa Frivåg.

Flere representanter ga uttrykk for at kommunen burde være mer konkret i en bestilling av arealer i kulturhuset.

– Vi har i løpet av de siste månedene hatt ganske mange diskusjoner om ulike behov som Øksnes kommune har, både storstue for Myre skole nå som aulaen er ikke er brukbar, og lokaler for voksenopplæring – som også skal ha en løsning, sa Theodor Lind (ØTL).

Kulturhusprosjektet i Øksnes: – Ting tar tid, mer enn vi hadde håpet Folkets Hus venter fortsatt på at Øksnes kommune skal bestemme seg for hva slags lokaler de ønsker å leie i det kommende kulturhuset. Årets søknadsfrist for spillemidler rekker de ikke.

Det avviste rådmannen, da hun mener det tar dem på kanten av lovverket.

– Vi skal være en medspiller og jeg kan forsikre om at vi er foroverlent, men der vi står nå kan vi ikke være mer konkret. Er vi det kan vi komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Folkets Hus ønsker å bygge dette i privat regi, og det må vi respektere. Skal kulturhus bygges i offentlig regi, kan det bli langt mer omfattende og dyrere, sa Gustavsen.

Frivåg fulgte opp:

– Kommunen kan ikke komme med en konkret bestilling, da må kommunen bygge dette selv. Dette er et dugnadsprosjekt for innbyggerne i Øksnes. Vi skulle gjerne hatt en mer konkret bestilling, men da starter vi på en helt annen prosess, sa Frivåg.

– Bør diskuteres

Høyres Vårin Lassesen mente det vil være svært synd om ikke kommunen kan si noe om sine behov i bygget.

– Vi må ta stilling til hva vi ønsker å kjøpe av en slik tjenesten, slik at vi får et optimalt bygg. Noe annet vil være veldig synd. Det bør være mulig å si noe om hva slags behov vi har, og si hvor stor andel av dette som skal dekkes av eksterne aktører, uten å nevne Folkets Hus konkret, sa Lassesen.

Saken var en orientering, og Sps John Danielsen ba om å få saken på dagsorden i et nytt møte.

– Det blir reist en del spørsmål som vi burde diskutere. Her har alle gode poeng, sa Danielsen.