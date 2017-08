Øksnes

Flere hundre unger i fargerike regnhyr inntok torsdag formiddag torget på Myre for å spise dagens lunsj. Den var det Vesterålen Matfestival og kokkelinja på Myre som sto for – og tilbakemeldinga fra gjestene, som kom fra alle barnehager og skoler i Øksnes, var unison: «mmmm, så godt!».

Flere hundre på lunsj

Til sammen 100 kilo sei, laks og torsk var kuttet opp i terninger, det var også store mengder med grønnsaker i alle varianter. Ungene fikk selv plukke ingredienser til sin egen lille matkiste som de stekte på grillen.

Fiskesprell-arrangementet på Myre har blitt et fast innslag på matfestivalen, og i år var 330 unger fra alle barnehagene og småtrinnene på skolene innom.

– Vi skal fremme matkultur og produkter fra Vesterålen, og fisk er i aller høyeste grad lokalmat. Her får vi en anledning til å vise barna hvor godt det er med fisk, og det er jeg veldig glad for at vi får til, sier festivalsjef Tom Gunnar Aasen til VOL.

Tacotorsk

I matkøen møtte VOL andreklassingene Petra, Gabriel og Adam fra Myre skole. De var alle tre enige om hva som er favorittfisken, men ikke helt samstemte om hva som er det foretrukne tilbehøret:

– Laks! Det e kjempegodt. Med béarnaisesaus, sier Adam.

– Nei, kvitsaus og bacon e bedre, sier Gabriel, mens Petra foretrekker laks med rømme.

En gjeng fire- og femåringer fra Kløvertun barnehage i Alsvåg hadde funnet seg godt til rette på en brosteinskant.

– Æ har hatt rosa fesk i en boks med hjerta på, forteller Leah.

– Veldig godt, men litt varmt, sier Reuel og Martin og gafler innpå.

Også elever ved Sommarøy skole hadde tatt turen, og en begeistra gjeng midt i spisinga ga tommel opp for fisk med både taco- og tandoorismak.

– Dettan skal æ lage på neste campingtur! sier Sigurd.

Mer trendy

Lærer ved kokkelinja og ansvarlig for arrangementet, Tove Blokhus Haaheim, ser at det fortsatt er mange unger som ikke er særlig begeistra for fisk. Noe av skylden for det mener hun generasjonene før har, som var oppfostra på fisk, og som kanskje ikke har fullt så gode minner fra fiskemåltidene.

– Hos oss kunne fisken stå lenge på kok fra faren min spiste på formiddagen, til vi skulle ha mat på ettermiddagen. Det var kanskje ikke like godt før, og det har nok hatt litt å si for hvor mye fisk vi har gitt ungene våre. Men vi ser nå at fisk stadig blir mer populært og trendy. I dag prøver vi å gjøre det litt mer spennende for ungene, ved å vise at fisk kan langes i langt flere varianter enn kjøtt kan, sier hun til VOL.

Signerte matmanifest

Nytt av året for den regionale matfestivalen er et eget matmanifest, som skal bidra til å bevisstgjøre vesterålingene på egen matkultur og hva slags råvarer vi har rundt oss. Matmanifestet skal i første omgang signeres av politikere og sentrale aktører i Vesterålen, og varaordfører i Øksnes, Jonny Rinde Johansen, nølte ikke med å skrive under etter oppfordring fra festivalsjefen.

– Matmanifestet er et dokument som er ment å fremme, bevare og utvikle det potensialet og de verdier som ligger i matvarer og matkultur fra Vesterålen gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter, forteller Aasen.