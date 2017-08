Feirer 80-årsdag med utstilling

Øksnes

Utstillingen og foredraget har fått tittelen «Britt Boutros Ghali 80 år – en hyllest til kvinnen, kunsten og kreativiteten». Utstillingen til ære for jubilanten vil dekke alle veggene i de to utstillingsrommene, og inneholder bl.a. en rekke abstrakte malerier som aldri tidligere er vist i Norge. I tillegg vil flere av Britts populære «Women of my world»-malerier bli stillet ut.

Britt (født Bang Paulsen) er oppvokst på Sortland. Hun studerte maleri og skulptur i Oslo på slutten av 1950-tallet, og debuterte 1965 internasjonalt i Paris.

Hennes kunst er å finne i offentlige og private samlinger over hele verden, og hun er en av Norges mest kjente kunstnere i utlandet. Hun bodde i mer enn 40 år i Kairo i Egypt, og er enke etter Raouf Boutros Ghali, bror til FNs tidligere generalsekretær Boutros Boutros Ghali. Britt har sitt atelier om bord på en båt på Nilen, og er en meget aktiv og produktiv kunstner. Nå arbeider hun med en ny stor utstilling i Picasso Art Gallery i Kairo, som åpner 1. oktober.

– Britt lever og ånder for sitt arbeid, og sier at hun ikke har tid til å tenke på sin alder. Og hun er svært takknemlig for at hun er i god form og fortsatt kan arbeide 8 timer hver dag - «for hva skulle jeg ellers gjøre», sier Elisabeth Mjaaland.

– Det er en stor ære og glede for Nyksund Aart Gallery å få lov å løfte frem Britt Boutros Ghali og hennes kunst enda en gang. Britt var galleriet hovedutstiller på årets sommerutstilling – en utstilling som ble sett av nærmere 5.000 besøkende, sier Elisabeth Mjaaland, daglig leder for galleriet.