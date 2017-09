– Frister med eliteserie og mer landslagsspill

Øksnes

Etter mange år hjemme i Øksnes, med en sentral rolle i Øksils førstedivisjonslag, skal Marianne Steen Knudsen nå flytte på seg.

Hun har fått permisjon fra jobben i økonomiavdelingen i kommunen, og i midten av oktober flytter hun til Førde, hvor hun skal spille for byens eliteserielag. Der har hun også fått ny jobb. Men det er ikke med lett hjerte at hun drar.

– Det blir tungt. En stor motivasjon for meg har vært de jeg har spilt med. Du blir kjent med folk på en helt annen måte når du jobber mot et felles mål, og når du gjennom medgang og motgang berører et følelsesspekter som du ikke gjør i det daglige. Vi får veldig sterke bånd. Og det blir rart å forlate, sier Steen Knudsen til VOL

– Men jeg kommer tilbake! Det er ingen tvil om det. Jeg er altfor hjemkjær til å bo for lenge borte, legger hun kjapt til.

Ambisjoner om landslag

Volleyballspilleren fra Øksnes har spilt i eliteserien før, både for ToppVolley Norge, Stod og Stavanger. Tidligere i år debuterte hun også på landslaget, noe som har gitt mersmak.

– Det er en helhetsvurdering som gjør at jeg flytter på meg. Det frister å spille i eliteserien, og jeg har fått tilbakemeldinger på at hvis jeg skal ha en mulighet til å være med videre på landslaget bør jeg spille på det øverste nivået. Jeg skal jobbe mot å bli vurdert, for det ga mersmak, sier hun.

Kjæresten, tidligere utenlandsproff Mathias Loftesnes, spiller for herrelaget til Førde – noe som nok var en av årsakene til at valget falt nettopp på denne klubben.

– Klubben hadde en geografisk plassering som passer med fremtidsplanene, sier hun og ler.

– Det er en klubb med gode rammer, med et herrelag i toppen og med et damelag som ønsker å hevde seg. Jeg har vært på ei trening med laget, og kjenner noen av de andre spillerne gjennom landslaget. Førsteinntrykket er veldig positivt. De minner litt om Øksil, med fokus på seriøsitet, men også på den sosiale biten, med et godt miljø, sier øksnesjenta.

Sørdahl tar over på Myre

For Øksils førstedivisjonslag skjer det i år endringer. Blant annet har Eirik Sørdahl har tatt over som trener etter Hanne Steen. Flere unge spillere tar steget opp, og av de mer rutinerte spillerne er det Hilde Haaheim, Caroline Lassesen, Tonje Stavøy og Kristin Olsen som er med videre.

– Det blir en god gruppe av juniorer på laget, som alle er på Myre og får trent sammen. Hvis de får litt tid på seg og får spilt seg inn mot det tempoet som er i førstedivisjon, så tror jeg at de på sikt skal klare å hevde seg i tabelltoppen, sier Steen Knudsen.

Selv debuterer hun for Førde allerede neste helg i Vestcup.