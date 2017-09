Klatrer på tabellen

Øksnes

Etter 8-1-seier mot Høken på hjemmebane lørdag, innkasserte Morild nok en seier da de møtte B-laget til Harstad onsdag kveld.

– Jeg burde scoret tre til De ble til tider rått parti da Morild knuste Høken med hele 8-1 på hjemmebane lørdag ettermiddag.

Morild ledet 4-0 til pause, og burde nok kanskje ledet med mer over bunnlaget i fjerdedivisjon, som ikke har tatt mer enn fire poeng så langt i serien. Morild-spillere var opptil flere ganger alene med keeper uten at det resulterte i scoringer. Truls Knudsen noterte seg imidlertid for to mål, og Trym Mauno og Roy Poulsen med ett hver i første omgang.

Sistnevnte har slitt med å finne målformen i år, men det ser nå ut til å løsne for Poulsen med fem scoringer på to kamper. Han leverte også kampens store øyeblikk da han på akrobatisk vis moste ballen i mål på hel volley i første omgang, i andre omgang scoret han Morilds femte mål for dagen.

Gjestene fra Myre falt litt nedpå i andre omgang, og slapp bunnlaget til med to scoringer. Kampen endte 2-5.

Med to trepoengere på fem dager, gjør Morild et byks på tabellen, og ligger i skrivende stund på fjerdeplass, bak trioen Lofoten, Leknes og Melbo - som har rykket fra de andre. Men det er bare to poeng som skiller Morild på fjerdeplass og Stålbrott/Sortland på åttendeplass. Sistnevnte har én kamp mindre spilt, og kan med seier over Høken torsdag kveld gå forbi Myre-laget.

Neste kamp for Morild er borte mot Leknes førstkommende lørdag.