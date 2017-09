Øksnes

Politiet i Nordland melder at to turister, som mandag kveld gikk Dronningruta mellom Stø og Nyksund, måtte tilkalle hjelp for å komme seg ned.

– De ble overrasket av mørket og trengte assistanse, opplyser politiet.

Mannskaper fra Røde Kors rykket ut, og fikk de to turistene trygt ned fra fjellet.