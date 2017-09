Øksnes

De har gjennom ulike band, som Hanssen Company og Larsens Spesial, spilt opp til fest og dans på mang en scene rundt om i Vesterålen. For litt over to år siden fant seks alsvågkarer sammen gjennom et nytt musikalsk prosjekt – som de nå for alvor er klar til å vise frem.

Bleik og Alsvåg

Heimsnekkarlaget hadde sin første konsert i mai på hjemmebane på Toftenes. I helga byr Trond Jørgen Hanssen, Andreas Sandvik, Frank Rune Mortensen, Trond Roar Mortensen, Truls Petter Hanssen og Bjørn Ivar Larsen på konserter både i Alsvåg og på Bleik.

– Konserten i mai endte i fullt hus og stormende jubel. Nå er vi klare for å vise oss frem igjen, denne gangen med litt større konserter, forhåpentligvis, sier Truls Petter Hanssen til VOL.

Selv om de ikke har spilt så mange konserter, har de allerede rukket å gi ut en EP med egne låter, som er å finne på Spotify, og Solveig Melkeraaen brukte én av låtene deres i sin dokumentarfilm "Tungeskjærerne", som gikk på kino i vinter.

Dagligliv og fest

De skriver og synger på dialekt, og finner inspirasjon i dagliglivet.

– Vi kom til et punkt hvor vi innså at vi hadde en del egenskrevede låter, og fant ut at vi ikke kunne fortsette å kun spille coverlåter i ulike band. Siden har vi øvd, styra og skrevet til den store gullmedaljen. Vi skriver om arbeid på sjøen, familieliv, kjærlighet, unger, stress og fest. Det er visebasert, men ispedd både rock, pop og reggae, forteller Hanssen.

Fredag kveld håper de på fullt hus på samfunnshuset i Alsvåg. Lørdag står samfunnshuset på Bleik for tur, sammen med lokale helter i Sullivans.

– Vi gleda oss nåkka djævelsk, sier Hanssen og ler.

– Det ble så bra sist, og vi har store forventninger til helgas konserter. Vi håper at folk har lyst til å komme, avslutter han.