– Det offentlige har sagt seg villig til å møte interessenter

Øksnes

Da det i fjor ble kjent at Cermaq i Alsvåg skulle legges ned, ble det tatt initiativ til at representanter fra ledelsen i Cermaq, tillitsvalgte i Alsvåg og representanter fra kommunen jevnlig skulle møtes for å holde hverandre oppdatert.

Nordland fylkeskommune skulle være observatør på disse møtene, hvor målet er å bevare arbeidsplassene. Utpå fjoråret skilte de lag, for at Cermaq skulle få jobbe i fred med en salgsprosess, men i august ble møtene gjenopptatt. Onsdag møttes partene igjen. Til stede var representanter fra slakteriet i Alsvåg, Atle Kvist fra Cermaq-ledelsen, NAV-leder Leif Henriksen, ordfører Karianne Bråthen og Asbjørn Andersen fra fylkeskommunen.

– Det meldes om at salgsprosessen fortsatt foregår. Både NAV, Nordland fylkeskommune og kommunen har sagt seg villig til å møte eventuelle interessenter, når de ønsker det, for å gå gjennom hva det offentlige kan bidra med ved en overtakelse av anlegget, sier ordfører Karianne Bårthen etter møtet.

Partene skal møtes igjen om én måned.

I fjor fikk de beskjed om at arbeidsplassen legges ned. Siden har de slått alle produksjonsrekorder. De ansatte ved lakseslakteriet til Cermaq i Alsvåg aner ikke om de til neste år har en jobb å gå til. Foreløpig har ingen sagt opp, og de har svart med å slakte så mye laks som de aldri har gjort før. Men tålmodigheten begynner å renne ut.