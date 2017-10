Øksnes

Det ga tellende resultat i form av et førerkortbeslag under kontrollen på fylkesvei 821 i Steinslandsfjorden. I 60-sona ble en bilist målt til 115 kilometer i timen i ei 60-sone. Det førte til at vedkommende blir passasjer, syklist eller fotgjenger den neste tida.

Det ble også beslaglagt ytterligere ett førerkort under kontrollen.