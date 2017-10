Øksnes

En mann i 20-årene fra Øksnes måtte mandag møte i retten for at han kjørte i 103 km/t i en 60-sone. Hendelsen fant sted i august i Gullesfjord. Mannen har tilstått forholdet, og er av Vesterålen tingrett dømt til 14 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Han får også en bot på 10.000 kroner, mister førerkortet i en periode på åtte måneder og må avlegge full førerprøve for å få lappen tilbake.