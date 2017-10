Øksnespensjonister boltrer seg i «Lekeland»

Øksnes

UL Nybrott har sørget for lange og stolte revytradisjoner i Alsvåg. I år fyller ungdomslagets nyttårsrevy 80 år, og for å markere jubileet har den eldre garde tatt ansvar.

Lørdag 21. oktober inviterer de nemlig til premiere på sin egen seniorrevy på samfunnshuset i Alsvåg. Nedre aldersgrense for å være med har vært 50 år, eldstemann på scenen blir revyveteran Jarle Meløy, som nylig fylte 85 år.

Kabaret

Mellom 30 og 40 øksnesværinger har vært involvert i prosessen, og når sceneteppet går opp om et par uker, er det med band og 10-15 skuespillere på scenen. Her blir det ikke bare revyveteraner fra Alsvåg å se, men også folk fra resten av kommunen, og de uten revyerfaring.

Revysjef og leder i UL Nybrott, Steinar Hansen, tror det blir veldig bra.

– Det blir en kabaret med sang og sketsjer, lokalt inspirert, men ikke med like mange sleivspark som i nyttårsrevyen. Det meste er nyskrevet, men vi har tatt med et par gamle revyviser, forteller Hansen til VOL.

Revyen har fått navnet «Lekeland». Revygjengen vil ikke røpe for mye, men forteller følgende om navnevalget:

– Først og fremst er det for å signalisere at det å være et lekende og skapende menneske ikke har noen øvre aldersgrense. For det andre peker det på en nokså heftig prosess for å kunne få et godt møtested i Øksnes for seniorer, sier de i en pressemelding.

Bedagelig tidsplan

Mens nyttårsrevyen blir til i løpet av et par intense uker i desember, har seniorene tatt seg god tid.

– Vi har hatt en langt mer bedagelig tidsplan. Skrivearbeidet startet med en heftig kick-off for vel et år siden, med revyveteran Marianne Meløy som inspirasjonskilde og prosessleder. Så har det gått slag i slag, og først i høst har det blitt alvor i revyarbeidet med jevnlig øving både for skuespillere og revybandet, forteller gjengen.

Revymiljø for seniorer

Hensikten med revyen har ikke bare vært å feire 80-årsjubileet, men er også et forsøk på å få etablert et revymiljø blant en voksende gruppe kreative pensjonister i kommunen.

– Gjennom revyarbeid kan folk ha anledning til å uttrykke sin kreativitet gjennom både tekstskriving, kostymedesign, kulisselaging, fotografering, sang, musikk og teater. Derfor bidrar både Øksnes kulturkontor og Øksnes Pensjonistforening i dette spennende samarbeid med UL Nybrott, sier de.

The Band With No Name er med som revyband og ny sceneinstruktør i Vesterålen, Tom-Stian Lenningsvik, har instruert gruppa.

– Her er det bare å sikre seg billetter. I utgangspunket blir det bare ei forestilling, blir det rift om billettene skal vi vurdere ei til, sier Hansen.