Kjell Halvar fikk den aller første ildsjelprisen

Øksnes

I kommunestyresalen på Myre torsdag kveld ble ildsjelprisen delt ut for aller første gang i Øksnes. Det skjedde under arrangementet «Tenketank idrett og friluftsliv».

Øksnesværingene har i høst vært invitert til å komme med forslag til verdige kandidater, og en jury bestående av representanter fra HUSK, Eldrerådet, Idrettsrådet, Ungdomsårdet, Frivillighetssentralen og enhetsleder for kultur og fritid har tatt den endelige avgjørelsen. Juryformann har vært Robin Lillejord, som sammen med kultursjef Hilde Hansen har jobbet for å etablere prisen.

– Tanken med denne prisen er å hedre de menneskene som står på, men som ikke nødvendigvis er de vi ser mest i mediene. Når vi skal gjøre dette for første gang, må vi jo sette en standard for hvor vi skal legge oss de kommende årene. Derfor skal vi nå hedre noen som gjør en innsats som kanskje ikke vises så godt, til noen som kanskje heller ikke er helt klar over selv hvor viktig han er for samfunnet rundt, sa juryformann Lillejord.

Engasjert og dedikert

I salen satt en intetanende hederskar fra Gisløya, nemlig Kjell Halvar Nilsen, som begynte å skjønne tegninga da Lillejord leste opp begrunnelsen.

– Prisen går til en person, som etter sin aktive arbeidskarriere som sjømann, har viet all sin fritid til sitt nærmiljø, naturen og menneskene rundt. Han beskrives i nominasjonene som svært engasjert, respektert og dedikert. Dugnadsarbeidet er målrettet, ryddig og av høy kvalitet, sa Lillejord.

Nilsen har vært sentral i oppussing av samfunnshuset på øya, han har styreverv i gårdsforeninga, har hatt en avgjørende rolle i arbeidet med forskjønnelse av den lokale kirkegården, han har bidratt i arbeidet med Gisløystranda, i strandrydding og vært sentral i arbeidet med turløype til Gisløyskaga og parkeringsplassen der. Han er også opptatt av vern av småfugler og ryper.

– Resultatene er til glede for alle på Gisløya, for hele Øksnes og ellers folk som besøker kommunen, avsluttet Lillejord, før Nilsen ble hentet opp.

Ydmyk prisvinner

Den aller første ildsjelpris-vinneren takket og tok ydmykt imot prisen, en skulptur i glass laget av de lokale glassblåserne i Blås Idé, fra Lillejord og ordfører Karianne Bråthen.

– Jeg har jo hatt noen fantastiske medhjelpere, særlig i Per Kristoffersen. Denne prisen er like mye hans, sa Nilsen.

Ildsjelprisen skal deles ut årlig for å synliggjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner gjør i lag og foreninger i Øksnes.