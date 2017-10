Nok en gjev filmpris til Edvard

Øksnes

Øksnesværing Edvard Karijord (23) har sammen med moldenser Bendik Modal høstet flere gjeve filmpriser det siste året for sin tjue minutter lange dokumentarfilm «I Det Fri», blant annet Terje Vigen-prisen under Kortfilmfestivalen i Grimstad i juni.

Filmen handler om Karijords onkel, som forsvant sporløst i Romsdalen i 2013, om livet til onkelen før han forsvant, og hvordan forsvinningen har vært for familien som har sittet igjen uten svar.

Nå har filmen igjen gjort seg bemerket. Den siste uka har det som i omfang er landets største filmfestival, Bergen Internasjonale Filmfestival, blitt arrangert. «I Det Fri» var med i konkurransen om beste norske kortdokumentar, og gikk seirende ut.

Juryen kaller filmen selvsikker, og beundringsverdig respektfull i sin tilnærming til et vanskelig tema. De skryter av estetikken, og de mener filmen tar opp en viktig tematikk i psykisk sykdom, sorg og tap, det uten å være påtrengende, men på en empatisk og engasjerende måte.

I juryen satt filmkritikerne Einar Aavig og Aleksander Huser, i tillegg til innkjøpssjef i VG+, Hans Andreas Fay. Filmskaperne fikk 10.000 kroner gitt av VG+.

Her er juryens begrunnelse: «An impressively confident film, which is admirably respectful in its approach to a difficult and highly emotional subject matter. With tasteful and coherent aesthetics, it gives room for both mood and thought, yet it is precise and well crafted in its storytelling. A film that addresses important issues such as mental illness, sorrow and loss, in a non-invasive, empathic and engaging way.»