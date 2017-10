– Sandnes møtte halvfrekke nordlendinger uten respekt

Øksnes

Øksil-jentene møtte lørdag ettermiddag Sandnes VBK i Giskehallen til første runde i årets serie.

I førstedivisjon er det i år bare 10 damelag av 14 mulige, fordelt på to avdelinger. Det ligger uansett an til mange tøffe oppgjør, og for Øksils del er man i år ekstra spent. I lørdagens serieåpning var det bare tre av spillerne som hadde erfaring fra førstedivisjon fra før. Damelaget har hatt store utskiftninger, også på trenersida, og har i år bare en snittalder på rundt 17 år. Den yngste er 15, den eldste er kaptein Hilde Haaheim på 26.

Haaheim var særdeles fornøyd med lørdagens kamp og lagets innsats.

– Sandnes er vanvittig gode, men vi har trent fem ganger i uka den siste tida, går inn på banen som halvfrekke nordlendinger uten respekt, og vinner første sett ganske klart. I andre sett gjør vi som vi ofte gjør, taper, før vi skjerper oss og vinner det tredje, oppsummerer Haaheim til VOL.

Store steg

Fjerde sett ender i tap, før øksnesværingene vinner det siste og avgjøende settet. Underdoggene fra nord vinner dermed 2-3 med settsifrene 18-25, 25-12, 22-25, 25-16 og 9-15.

– Det er en bragd! Jeg er søkke imponert over hvor flinke jentene er i dag. De holder hodene kalde, og tar store steg mentalt. De er frekke som faen, og det var helt nydelig å se på. Vi hadde tre tilskuere i hallen som heiet på oss, og jeg vet ikke om jeg hadde klart å stå like godt i et slikt press da jeg var så ung, sier Haaheim engasjert.

– Det er bare å ta av seg hatten, knebeskytterne og legge seg på gulvet for jentene i dag, legger hun til.

Cup og ranking

Øksil tar med seg to poeng og en solid dose selvtillit fra Vestlandet.

– Om vi fortsetter å ta slike steg, og om vi etter hvert klarer å ta de ballene vi ikke fikk tatt i dag, så er det ingenting som kan stoppe oss. Da tror jeg vi har god mulighet til å hevde oss i årets serie, sier Haaheim.

Neste helg reiser de til Tromsø for å spille 16-delsfinale i cupen. 21. oktober møtes begge avdelingene i førstedivisjon til den første av tre rankingturneringer i løpet av sesongen. Det skjer i Askim.

– Da får vi brynt oss mot alle, og virkelig sett hvordan vi ligger an, sier Haaheim.

Øksil spiller ikke sin første hjemmekamp før 9. desember mot KFUM Volda.