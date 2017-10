– Forsinkelsen har gitt oss noen utfordrende måneder

Øksnes

Som et ledd i fornyelse av flåten som transporterer fiskefôr inngikk BioMar i 2015 en kontrakt med NSK Shipping om bygging av et nytt LNG-drevet forfartøy.

Forventes til Karmøy om to uker

Nå er skipet på vei til Norge, melder designselskapet NSK Ship Design i en pressemelding.

– Det er en glede å melde at skipet ble formelt overlevert forrige uke fra Tersan Shipyard og nå seiler til Norge. Forventet ankomst ved BioMars anlegg på Karmøy er om to uker, og skipet går rett inn i oppdrag for BioMar, melder NSK Ship Design.

– Kom sent, men godt

Men BioMar hadde egentlig planlagt at skipet skulle bli levert før årets høysesong.

– Dette svært avanserte fartøyet har vi lenge sett fram til å få i drift for ytterligere å kunne betjene våre kunder på beste måte. Forsinkelsen fra verftet har gitt oss noen utfordrende måneder, og vi gleder oss nå til å få båten i drift, sier Tore Gunnar Wikdal i BioMar i pressemeldingen.

– Senker fraktkostnadene

M/S Nyksund er bygget på det samme verftet som bygget og leverte M/S Høydal i 2012, verdens første kystfrakter med fremdrift på LNG. Skipene eies og opereres av NSK Shipping.

Økte driftsresultatet med 189 millioner 2016 ble et særdeles godt år for Biomar.

– Større fartøy med større kapasitet senker fraktkostnadene per tonn fraktet vare, noe som har vært viktig i prosjekteringen av nybygget, sier Wikdal.

Rolls Royce-maskineri

M/S Høydal kom for få år tilbake med nye løsninger for bulklevering av fôr, ifølge Wikdal.

– Fartøyet var også det første gassdrevne i sitt slag, et viktig bidrag i BioMars bærekraftsatsing. Denne gangen har vi videreutviklet M/S Høydal, samtidig som vi kompletterer BioMars portefølje av skip for fiskefôr leveranser, sier han.

Solid vekst for skipsdesignere NSK Ship Design gjør suksess med utvikling av nye skip og prosjekter som kan revolusjonere oppdrettsnæringa. Selv om hovedkontoret ligger i Harstad, har selskapet fortsatt adresse på Myre, hvor det hele ble startet.

Nybygget er et høyteknologisk fartøy, med toppmoderne utstyr på alle områder, ifølge pressemeldingen.

– Dette innebærer blant annet et kostnadseffektivt og miljøvennlig LNG-drevet fremdriftsmaskineri, som er levert av Rolls Royce. Skipet er også utrustet med utstyr for effektiv og skånsom handtering av fiskefôr, samt større og kraftigere thrustere med DP-system for optimal manøvrerbarhet, sier Wikdal.

– Miljøvennlig løsning

Skipet har BioMar designet i samarbeid med NSK Ship Design.

– Målsetningen har hele veien vært å skape en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning som tilfredsstiller fremtidige behov for BioMar og deres kunder. NSK Shipping er stolte over at BioMar på nytt valgte oss som leverandør av sine ferdigvarer. Vi ser frem til å få båten hjem og i drift for BioMar, sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Shipping.

M/S Nyksund har en lengde på 81,5 meter og har en kapasitet på 2.700 tonn fiskefôr i lasterom og 500 tonn dekkslast.