Gunnar Jarl Klo gir seg

Det skriver Øksnesavisa.

Gunnar Jarl Klo (73) overlater roret til svigersønnen Arne Karlsen (49).

Gunnar Jarl Klo har vært i bedriften siden 1970 og han har vært disponent de siste 20 åra.

­­­– De siste årene har jeg tenkt mer og mer at nå er det på tide at jeg trekker meg tilbake for å gi plass til andre som kan lede bedriften. Når så min svigersønn var klar til å overta var det lett for meg å bestemme meg for å overlate ansvaret til han, sier Klo til Øksnesavisa.

Den nye sjefen er som Gunnar Jarl utdannet siviløkonom og han har tidligere jobbet i bedriften fra 2005-2010.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å lede Gunnar Klo, sier Karslen til avisa.