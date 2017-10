– Beboere i kommunale boliger er bekymret, frykter økt leiepris

Øksnes

Per Ole Larsen er kommunestyrerepresentant for Sp, og han har sendt et grunngitt spørsmål til ordfører Karianne Bråthen (Ap) i forkant av tirsdagens kommunestyremøte. Her vil han vite hvordan man fastsetter husleia i kommunale boliger.

Trygghet for leietakerne

Larsen viser til at Øksnes kommune har over flere tiår bygd og kjøpt utleieboliger og omsorgsboliger.

– Fastsetting av husleien i kommunalt eide boliger har alltid blitt gjort etter reglene for kostnadsdekkende husleie/selvkost og regulert i henhold til det.

– Beregningene har vært viktig for å vise de reelle kostnadene med prosjektene, slik at husleien har hensyntatt satsinger fra staten med gunstige lån og tilskudd til prosjektene, skriver han

Larsen viser til at finansieringen har muligjort lavere prosjektkostnader, og at det har derfor vært mulig å holde et nivå på husleien som målgruppen har muligheter til å betale.

– Dette har vært viktig for kommunen som utleier og en trygghet for leietakerne, skriver Larsen som i det grunngitte spørsmålet til ordføreren vil vite om Øksnes kommune har endret tidligere praksis med fastsettelse av husleien i utleieboliger/omsorgsboligene til selvkost.

Han spør også om ordføreren er enig i at det er viktig at forutsetningene som leietakerne blir forespeilet ved innflytting overholdes?

Larsen spør også om det ved endring av prinsippet med kostnadsdekkende husleie er det bare kommunestyret som har kompetanse til å gjøre slike endringer.

Per Ole Larsen sier til Vesterålen Online at det har vært mye debatt rundt temaet.

– Det er to som har omsorgsboliger for eldre i Øksnes, det er kommunen og boligstiftelsen. Husleie har alltid vært regnet ut etter selvkost. Boligstiftelsel har satt opp prisen til markedsleie for de eldre. Så er det spørsmål som det er viktig for oss politikere å få vite, hva kommunen gjør. Ordføreren har tidligere svart litt diffust på det som er gjort for de som bor i omsorgsboliger eid av boligstiftelsen, sier Larsen.

– Jeg håper at situasjonen i kommunen er som det har brukt å være, at det er til selvkost. Jeg regner med at jeg får et bekreftende svar at alt er som det har vært, ellers så vil det bli helt feil, slik jeg ser det. At det er selvkostprinsippet som fortsatt ligger til grunn, sier han.

Er de bekymret for økt leie de som er leietakere?

- Ja selvfølgelig er de det, når de ser at folk som bor i andre omsorgsboliger har fått ei så kraftig økning som de har fått, er det både bekymring og spørsmål rundt det. Men jeg regner med at ordføreren avkrefter i møtet, at der ihverfall ikke er noe på gang som ikke er godkjent av kommunestyret, sier Larsen.