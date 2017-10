Fra neste år kan du bli viet av Karianne, Linda, Elise og Jonny

Øksnes

Vesterålskommunene har denne høsten tatt stilling til hvem som skal få vigselsmyndighet fra neste år.

Neste år kan du gifte deg hos Aasvik, Jensen eller Teigen En lovendring gjør at de som ønsker det kan gifte seg hos kommunen fra 1. januar neste år.

Stortinget bestemte nemlig tidligere i år at noen oppgaver skal delegeres fra staten til kommunene. Blant dem ansvaret borgerlige vielser, som tingretten har nå. Ekteskapsloven er endret, og ordførere og varaordførere er gitt direkte vigselsmyndigheten i den nye loven. I tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Kommunestyret i Øksnes hadde saken oppe til behandling tirsdag. Det ble ingen debatt om saken, og formannskapets innstilling ble vedtatt.

Vil at Bjørkmo, Nordlund og Gregersen skal kunne vie sortlendingene Denne uka skal kommunestyret i Sortland ta stilling til hvem som skal kunne lede borgelige vielser i kommunen til neste år.

– Woho, det blir artig det her! sa ordfører Karianne Bråthen (Ap) lattermildt da saken var avgjort.

I tillegg til ordfører og varaordfører Jonny Rinde Johansen (H), bestemte kommunestyret at også rådmann og assisterende rådmann får vigselsmyndighet. Disse stillingene er i dag besatt av Elise Gustavsen og Linda Rasmussen.

Kommunen skal før utgangen av året utarbeide retningslinjer og informasjon om kommunale vigsler, som blir lagt ut på kommunens hjemmesider.

– Det må være brudeparet selv som velger hvem som skal vie dem, forutsatt at denne personen er tilgjengelig på det aktuelle tidspunkt. Vigsel foretas innenfor eksisterende stilling/verv, og det gis dermed ikke godtgjøring ut over eventuell utgiftsdekning for den som forestår vigselen, heter det i sakspapirene.