Unni plukket ett tonn søppel

Øksnes

Et eller annet sted i verden har noen kastet en uhorvelig masse søppel i havet, og dette har vær og vind og havstrømmer tatt med seg opp i fjæra på Klo i Øksnes. Her kunne det blitt liggende i all uoverskuelig framtid hvis det ikke hadde vært for ei dame, som pleier å gå tur akkurat der, ville det annerledes.

Unni K. Berglund, som denne damen heter, satte i gang med å plukke alle plastflaskene og fiskegarnene og tauverket og slikt sammen. Unni plukket og plukket og i starten bar hun søppelsekkene med seg fra fjæra og leverte dem på søppelplassen. Denne metoden viste seg imidlertid å ikke være særlig effektiv, for det var veldig mye søppel i fjæra, og det var jo begrenset hvor mye søppel en enkelt dame kunne bære.

- Nei, altså, jeg var ute og gikk uansett

Heldigvis var det flere som hadde interesse av at strandkanten ble ryddet, og hos renovasjonsselskapet Reno Vest fikk hun lånt noen gedigne sekker som hun kunne samle søpla i, og som senere kunne hentes med helikopter. Og det er akkurat det som er i ferd med å skje nå. Helikopteret går i skytteltrafikk mellom stranda og parkeringsplassen hvor den dumper sekkene. Seks, syv, åtte…ni sekker er det til slutt oppstilt på parkeringsplassen. Til den lange stroppen som helikopteret løfter sekkene med er det koblet en vekt og de ni sekkene viser seg å veie til sammen ett tonn.

Unni har møtt opp for å se søpla ta den siste etappen fra fjæra med helikopteret, og det har et helt kobbel av folk fra renovasjonsselskapet, kommunen og to regionaviser også. All denne ståheien ser ut til å gjøre Unni en smule brydd, særlig når hun må posere for fotografene foran søppelberget.

- Nei, altså, jeg liker å gå tur her, så det å plukke søpla var bare noe jeg gjorde når jeg likevel var ute og gikk. Det var bare som en bonus, kan du si.

37,5 tonn i Vesterålen

Torunn Ulriksen fra Reno Vest er adskillig enklere å få i tale. Hun koordinerer strandrydde-aksjoner i hele Vesterålen og hun er svært entusiastisk når det gjelder vesterålingenes innsats.

- Det har vært mer enn 1300 personer som har deltatt på strandryddeaksjonene og til sammen har vi fått inn 37,5 tonn med søppel. For hver ryddeaksjon blir det levert inn et skjema og vi har fått inn om lag 170 skjema. Det er en veldig god innats, faktisk en av de beste i landet, så det må vi kunne være stolte av.