– Hvis en kjøper vil komme til dekket bord, må han komme nå

Øksnes

I forrige uke gikk ledelsen i Cermaq ut med datoen for når de setter kroken på døra for sitt slakteri i Alsvåg.

1. februar legger de ned, og flere titalls ansatte risikerer om kort tid å stå uten jobb.

Har tatt tid

Ordfører og NAV-leder har sammen med representanter for fylkeskommunen hatt månedlige møter med tillitsvalgte og ledelsen i Cermaq den siste tida. Torsdag møttes de igjen.

– Vi har ikke fått noe mer info som gjør oss klokere på salgsprosessen. Cermaq holder kortene tett inntil brystet, og vi aner ikke hvem som er interessert i å kjøpe anlegget, eller hvor mange. Det vi vet er at vi har arbeid til 31. januar, sier tillitsvalg Atle Berntsen til VOL etter møtet.

– Salgsprosessen har når vart i over to år. Jeg vet ikke hva som skal skje de neste månedene for at man nå skal komme til enighet, legger han til.

Ordfører Karianne Bråthen sier hun har gitt ledelsen klart uttrykk for at hun er skuffet over at salgsprosessen drar ut i tid.

– Jeg synes det er rart at det har tatt så lang tid, og man begynner å lure på om de har gjort alt de kan for å få til et salg. Om det er noe kommunen og fylkeskommunen kan bidra med, så ber vi interessenter om å ta kontakt. Vi har stilt oss til rådighet for et møte, sier hun.

I fjor fikk de beskjed om at arbeidsplassen legges ned. Siden har de slått alle produksjonsrekorder. De ansatte ved lakseslakteriet til Cermaq i Alsvåg aner ikke om de til neste år har en jobb å gå til. Foreløpig har ingen sagt opp, og de har svart med å slakte så mye laks som de aldri har gjort før. Men tålmodigheten begynner å renne ut.

Dekket bord

For nå begynner det virkelig å haste.

– Hvis en kjøper ønsker å komme til dekket bord med fantastiske arbeidere, må de komme nå. I dag kan de sette nøkkelen i døra og begynne å produsere med en gang. Det kan de ikke forvente å gjøre i januar, for nå begynner folk å se seg om etter annet arbeid, sier Berntsen.

Noen har takket ja til å bli med til det nye slakteriet i Steigen. For mange er ikke det et alternativ, og de har begynt å se seg om etter annet arbeid. I løpet av kort tid venter de oppsigelser. De ansatte er glad for å ha fått en dato å forholde seg til, men sier de ikke hadde trodd at Cermaq skulle avvikle så tidlig som i januar.

– Vi foreslo 31. august som stoppdato, slik at folk skulle få litt tid på seg. 31. januar er ikke lenge til. Etter møtet hvor de ansatte fikk beskjeden, gikk folket rett ned i produksjonen og jobbet som om de var lovet en halv million i ekstra lønn. De er helt utrolige. Det er noe en eventuell kjøper bør se positivt på. Men desto lenger man sitter på gjerdet nå, desto mindre vil det være å hente av kvalifisert arbeidskraft, sier Berntsen.

Om ingen kommer på banen før 1. februar vil over 40 arbeidsplasser i Øksnes være tapt.

– Vi har fått utarbeidet en rapport som viser at anlegget kan brukes til andre ting enn slakteri. Jeg har tro på at det til slutt vil bli solgt, og at vi får ny aktivitet, men det aller beste er om vi får en kjøper til å ta over nå - slik at en kjempedyktig arbeidsstokk kan fortsette produksjonen, sier Bråthen.