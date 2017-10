– Jeg er trygg på at mange har havnet på rett hylle i livet fordi de hatt et tilbud gjennom Morild

Øksnes

I sommer var det 80 år siden idrettslaget Morild ble stiftet i Øksnes. Årets jubileum skal i helga markeres på storslått vis med fest for barn og unge på dagtid, og for de voksne på kveldstid i Øksneshallen.

– Lørdag kveld blir det fest med karakter av å være ball. Det blir litt stivere i formen, med rød løper, runde bord, hvite duker – men selvsagt også med humor og festfaktor. 80-åringen fortjener å bli gjort litt stas på, sier styreleder i klubben, Stian Reinholdtsen, til VOL.

Drømmer om klubbhus

– Går det an å si noe om hva klubben har betydd for Øksnes i løpet av disse 80 årene?

– Det er vanskelig å måle, men det er klart at en klubb som har som visjon og strategi å gjøre Øksnes til en enda bedre kommune å bo i, har satt sine spor. Det handler om fysisk aktivitet, om integrering og det å være en klubb for alle. Veldig mange har gått gjennom Morild-systemet i løpet av 80 år, og jeg er trygg på at mange har havnet på rett hylle i livet fordi de har hatt nettopp dette tilbudet.

– Hva tenker du som styreleder om fremtida til klubben?

– Den er lys. Jeg tror ikke behovet for en klubb som Morild blir mindre i årene som kommer. Jeg tror denne typen aktiviteter betyr mer enn man tror, særlig i en tid hvor man blir stadig mer individualiserte og hvor vi fysisk er mer fra hverandre. Da tror jeg disse møteplassene som idretten representerer blir viktigere. En ting er å spille FIFA online, noe annet er det å spille fotball fysisk, sier Reinholdtsen.

Og konkret drømmer han selv om at Morild får på plass et skikkelig klubbhus.

– Et hus hvor vi kan skifte før kampen, se Champions League-kamper sammen, rett og slett et samlingssted med ny tribune. Det hadde vært et kjempeløft, og det tror jeg vi på sikt skal få til, sier han.

Opprykk

Styreleder Reinholdtsen har selv vokst opp i Morild-systemet, og er blant dem med flest A-lagskamper i klubbens historie. Han har spilt 244 kamper for A-laget, bare slått av Lasse Berglund (295), Ronny Fredriksen (333) og Sverre Olsen (369).

– Hva er ditt beste minne fra din tid i Morild?

– Det er uten tvil da vi møtte Narvik/Nor i siste hjemmekamp for sesongen i 1995. Vi måtte vinne for å rykke opp til andredivisjon. Vi fikk keeper utvist på 0-0, og Narvik/Nor scoret på frispark. Vi lå under, spilte med 10 mann, men klarte likevel å vinne 2-1. På tribunen satt 5-600 mennesker. Det var et stort øyeblikk da kampen var over og Morild-sangen kom på, sier Reinholdtsen.

Styrelederen sier lørdagens fest, med taler, underholdning, middag og utmerkelser, er åpen for alle som har et hjerte for Morild. Her blir også Odd Lillejords bok om klubbens historie lansert.

– Det blir veldig hyggelig å treffe Morild-venner og vi skal feire oss selv på skikkelig vis, avslutter han.