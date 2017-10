Må punge ut etter utforkjøring

Øksnes

En mann i 20-årene fra Øksnes er i Vesterålen tingrett dømt til å betale en bot på 7000 kroner og saksomkostninger på 4000 kroner.

Bakgrunnen for saken er en utforkjøring i vinter, hvor mannen mistet kontrollen over bilen, traff autovernet og gikk ut i grøfta på motsatt side av veien. Det var mørkt ute, snøfokk og glatt føre, og tiltalte hadde en hastighet på noe under 80 km/t.

Retten mener mannen hadde for høy fart etter forholdene.

– Tiltalte var klar over at kjøreforholdene var dårlig, og hadde merket at det var glatt føre generelt og merket i tillegg at bilen slapp rett før han traff autovernet. Tiltalte holdt en fart i svingen på opp mot 80 km/t. Tiltalte burde ha redusert hastigheten på bilen og avpasset farten etter værforholdene, heter det i domspapirene. Da bilen havnet i motsatt kjørefelt, mener retten at handlingen hadde et betydelig skadepotensial for møtende trafikk.

Mannen ble av politiet ilagt et forelegg for forholdet, noe han ikke godtok, derfor mener retten at boten bør økes noe. Til sammen må han derfor betale 11.000 kroner for utforkjøringen.