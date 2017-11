Får ikke gangfelt ved kirkegården

Øksnes

Eldrerådet i Øksnes henvende seg tidligere i høst til Øksnes kommune med ønske om en fotgjengerovergang ved kirkegården på Myre. Rådet har fått signaler om at gående og syklende som skal krysse veien, har utfordringer med nettopp det, på grunn av tidsvis stor biltrafikk i området.

Kommunen sendte saken over til Statens vegvesen som nå har svart på henvendelsen. De konkluderer med at de ikke vil komme eldreråd og kommunen i møte.

– Statens vegvesen anser gangfelt først og fremst som et fremkommelighetstiltak. Der det er så stor trafikk at et betydelig antall gående må vente for å komme over vegen som bør ha høyeste fartsgrense 50 km/t der gangfeltet ligger. Likevel er ofte bakgrunnen for ønske om gangfelt ikke fremkommelighet, men at fotgjengere føler seg tryggere når de krysser vegen her, påpeker vegvesenet.

Det er en fartsgrense på 70 km/t i området. Strekningen har en årsdøgntrafikk på 800 biler, noe vegvesenet ikke anser som en stor trafikkmengde. De ser det ikke som et alternativ å sette ned fartsgrensen, og mener det ikke er snakk om mange som må vente for å komme over veien her.

– Tilrettelagt kryssingssted kan være en løsning på dette stedet. Det kan være tiltak som forbedring av sikt, fysiske tiltak i kryssingsstedet og forsterket belysning dersom det er behov for dette. Øksnes kommune kan overfor Nordland fylkeskommune som vegeier, i sin trafikksikkerhetsplan prioritere tiltak som regnes som viktige, avslutter vegvesenet.