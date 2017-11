Beklager at ØTL ikke fikk støtte for utredning av Alsvåg havn

Øksnes

Forsøk på politisk press for å få Cermaq til å selge slakteriet for å berge arbeidsplassene og videre virksomhet, har beklageligvis ikke ført fram. Vi står i en situasjon der det er en reell fare for at det ikke blir noe av salget av Cermaq til andre aktører med de utfordringene det medfører for kommunen og bygda Alsvåg spesielt.

Krever at formannskapet får full statusrapport om salgsprosessen: – Cermaq har et større ansvar enn det de har vist Øksnes Sps John Danielsen ber ordføreren om å sette nedleggelsen av slakteriet i Alsvåg på dagsorden i neste ukes formannskapsmøte.

Det er nå all mulig grunn til å rope et varsko. Cermaq er i ferd med å trekke opp stigen etter seg, og det kan vi ikke forholde oss passive til. Vi kan ikke hindre at Cermaq trekker seg ut, men vi kan medvirke til at andre interessenter får levelige rammevilkår. Av denne grunn bør lokaliteter Cermaq rår over og som ikke er aktive dras inn. Konsesjonene bør benyttes som Øksnes kommune sitt aktive bidrag til de som overtar slakteriet i Alsvåg.

Jeg har klare forventninger om at tildeling av konsesjoner i kystsonen som forvaltes av Øksnes kommune ikke skjer uten at politisk nivå konsulteres. Kjenner vi ikke vår besøkelsestid står vi helt uten gode forhandlingskort for å kunne opprettholde aktivitet ved lakseslakteriet i Øksnes.

Det er en kommunal oppgave å bidra til næringsutvikling. Det handler om å stimulere til etablering av nye bedrifter. Kunnskap og kompetanse bidrar til innovasjon og konkurranseevne. Når nøkkelpersonell med erfaring, kunnskap og kompetanse forsvinner blir det utfordrende å få til ei bærekraftig næringsutvikling.

ØTL tok i fjor til orde for å sikre kritisk infrastruktur i Alsvåg. Vi mener det er viktig å utrede hva som vil gjøre Alsvåg havn til ei framtidsrettet havn, både for å sikre det eksisterende næringslivet og for å gjøre Alsvåg attraktivt for nye næringsaktører. ØTL fremmet derfor et forslag som beklageligvis ikke ble støttet av de andre partiene. Forslaget var:

«Øksnes kommunestyre vil sikre kritisk infrastruktur i Alsvåg. Kommunestyret anser det derfor som viktig å få ei vurdering av hva som må til for å gjøre Alsvåg havn til ei framtidsrettet havn for å sikre eksisterende næringsliv, og for å gjøre den attraktiv for potensielle næringsaktører.

Teknisk enhet i samarbeid med Øksnes havnevesen forestår ei vurdering av de fysiske havneforholdene i Alsvåg,

Basert på kartleggingen skal utbedringstiltak skisseres

Resultatet forelegges kommunestyret i egen sak våren 2017»

Den manglende støtten i kommunestyret ble begrunnet med at man måtte avvente arealplanen. Området rundt slakteriet vil ganske sikkert bli regulert til industriformål i en ny arealplan. Å avvise forslaget til ØTL med en slik begrunnelse er derfor mer enn forunderlig. Denne vente-og-se-holdningen som flertallet representerte har ikke vært med på å fremme et salg av Cermaq, og det har heller ikke vært tatt noe initiativ til å gjøre noe med havneforholdene i Alsvåg.