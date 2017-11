Øksil hentet tre poeng i Bergen

Øksnes

Øksils damelag i førstedivisjon var søndag på plass i Bergen for å spille seriekamp mot studentlaget BSI. Tidligere oppgjør mellom de to har som regel endt i Øksils favør, det gjorde det også denne gangen.

– Vi skal selvfølgelig betale for de hullene vi lagde i parketten på BSI sin banehalvdel, for det gikk hardt for seg, lo kaptein Hilde Haaheim i et intervju på lagets Facebook-side etter kampen.

Flytsonen

Til VOL sier hun at de hadde et vanvittig høyt servepress.

– Det gjorde at feilprosenten ble litt høyere, men mange gikk også inn. Det er ikke den beste kampen vi har spilt, men vi kom oss i flytsonen når vi måtte og klarte å jobbe på i pressa situasjoner, sier Haaheim.

Øksil vant 3-1 (25-21, 18-25, 28-17, 25-22) og tar dermed med seg tre viktige poeng fra Bergen.

– Jeg har aldri vært med å tape for BSI før, men de har flere gode spillere og er på ingen måte et dårlig lag. Øksil trener fem ganger i uka, har terpet veldig på teknikk og vi har jobbet mye med hvordan vi skal organisere laget. Det kan være en av grunnene til at vi slår de i dag. Jentene på laget er unge, og at de klarer å holde hodet kaldt og prestere på et så høyt nivå, er jeg veldig imponert over, sier hun.

Vinner på entusiasme

Trener Erik Sørdahl sier følgende etter kampen:

– Tidvis leverte Øksil meget gode prestasjoner, men stabiliteten på et høyt nivå er ikke der helt enda. BSI har et langt mer rutinert lag, men stor entusiasme og masse vinnervilje var tilstrekkelig til at Øksil kunne innkassere alle tre poengene.

Nå står nok en rankingturnering for tur for Øksil, før sesongens første hjemmekamp skal spilles 9. desember mot KFUM Volda.

– Det blir en kanonkamp med høy temperatur. Æ gleda mæ så steikanes, avslutter Haaheim.