Vil holde ungdomsklubb og basseng stengt i hele 2018

I april varslet rådmann Elise Gustavsen og økonomisjef Jul Are Pettersen at det ville bli en krevende oppgave å få 2018-budsjettet i havn. Da var beskjeden at med dagens driftsnivå ville kommunen måtte hente inn 14,1 millioner kroner neste år.

Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag, var det med orientering fra de to om at de ikke har lykkes i å få økonomiplanen for 2018-2021 i balanse. De har klart å lage et forslag til 2018-budsjett i null, men det har de ikke klart for de tre resterende årene i økonomiplanperioden.

Om heller ikke kommunestyret makter å få økonomiplanen i balanse, bærer det rett tilbake på ROBEK-lista for Øksnes, hvor kommunen må ha statens godkjenning for å lage budsjett, ta opp lån og inngå langsiktige leieavtaler.

– Det har vært et intenst arbeid å få dette ferdig. En stor utfordring. Driftsnivået til kommunen er for høyt i forhold til de midlene vi har til rådighet. Vi foreslår en del kortsiktige grep for å klare 2018, men vi kan ikke anbefale disse for alle fire årene i økonomiplanen. Vi holder pusten, noe vi kan gjøre en stund, men ikke for lenge, sa Gustavsen.

– Dere krisemaksimerer, sa Sps John Danielsen til protester fra resten.

Stenger basseng og ungdomsklubb

Rådmannen foreslår å tømme siste rest av disposisjonsfondet for å kjøre det inn i drifta i 2018. Flere stillinger settes i vakanse, det rammer blant annet ungdomsklubben, som er foreslått stengt i hele 2018.

– Et grep, som vi ikke synes noe om, er å forvente et sykefravær som gir oss refusjoner. Vi må også kutte i oppgaver som ikke er lovpålagte. Dette går ut over VTA-plasser og dagsenterdrift, hvor vi kjøper tjenester utenfor organisasjonen. Vi ser oss også nødt til å kutt i midler til veivedlikehold og vedlikehold av kommunale bygg. Vi er på det nivået at vi også foreslår å stenge bassenget i hele 2018. Det er trasig, sa rådmannen.

Det blir færre unger og flere eldre i Øksnes, noe som påvirker hvor mye kommunen får i overføringer fra staten. Rådmannen mener den demografiske utviklingen også må reflekteres i tjenestetilbudet, og foreslår en rammeøkning for helsesektoren og en reduksjon for skole, barnehage og kultur.

For å vise hva politikerne i juni takket nei til da de avviste innføring av eiendomsskatt, har rådmannen tatt med en post om inntektene kommunen ville fått om de heller sa ja. Ved skatt på verk og bruk og næringseiendommer fra 2018 og resten av kommunen i 2019, mener rådmannen man kunne fått en inntekt på 4 millioner i 2018 (hvor det meste vil gå til taksering), 7,8 millioner i 2020 og 10,8 millioner i 2021.

Stenge bassenget på Myre i hele 2018 for å spare 200.000 kroner, noe som betyr at det ikke vil bli gitt svømmeopplæring kommende år.

Flere vakante stillinger i 2018, blant annet pedagogisk konsulent (som er konstituert som kommunalsjef) og 50 prosent stilling psykisk helse og rus. Reduksjon av ett årsverk i sentraladministrasjonen ved å slå sammen stillingene som næringskonsulent og landbrukskonsulent.

Utsette opprettelse av to nye lærlingeplasser og tilknytning til opplæringskontor inntil videre for innsparing av til sammen 420.000 kroner hvert år.

Reduksjon av 15 av totalt 35 plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 2019 for å spare 604.000 kroner årlig.

Opphør av kjøp av dagsenterplasser fra Øksnes Vekst med innsparing på 700.000 i 2018, og 950.000 de tre neste årene.

Vakanse i ungdomsklubbstilling i 2018 med innsparing 500.000 kroner.

Reduksjon i sommervedlikehold av veier med 300.000 kroner de kommende årene.

Reduksjon i midler til vedlikehold av kommunale bygg på 200.000 kroner årlig.

Opphør av kommunal sommerjobb for ungdom. Innsparing 155.000 kroner hvert år.

Økte byggesaksgebyrer med totalt 200.000 kroner i året.

Redusere midler til kompetansetiltak for de ansatte med 400.000 kroner i 2018.

Reduksjon i reiseutgifter med 300.000 kroner for 2018.

Disposisjonsfondet tømmes (1,5 millioner kroner) og ingenting overføres fra drift til investering (innsparing 1 million kroner).

Ny brannstasjon og større kirkegård

Av investeringsbudsjettet fremgår det at rådmannen har foreslått å bruke hele 73 millioner kroner på ulike tiltak i 2018, 40 millioner i 2019, 20 millioner i 2020 og 21 millioner i 2021.

– Det er et historisk høyt investeringsnivå, men vi har noen tyngre prosjekter som må gjennomføres, sa økonomisjefen.

– Det er et høyt nivå på investeringstakten i 2018, mindre i resten av perioden. Det er nødvendig. Vi skal bygge brannstasjon neste år, det er den største posten. Vi har også et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. For å effektivisere drifta er det også nødvendig å gjøre en del investeringer innen IKT, sa rådmannen.

Det er satt av 25 millioner kroner til ny brannstasjon i 2018.

Ny brannstasjon (25 millioner kroner i 2018)

Utbygging av Myre kirkegård (3 millioner i 2018, 3,5 millioner i 2019)

Moduler og tilpasning av Myre skole etter nedleggelse av Sommarøy skole (2,25 millioner i 2018)

Nytt ventilasjonsanlegg ved Alsvåg skole (2 millioner i 2018)

Garderobeanlegg ved Myre skole (1 million kroner i 2018)

Nytt tak Øksneshallen (2 millioner kroner i 2018)

Riving av Aulabygget (2 millioner i 2020 og 2,5 millioner i 2021)

Prosjektering av nytt basseng på Myre (1 million kroner i 2019)

Renovering av fasader Myre skole (600.000 kroner i 2018, 2 millioner i 2020)

Prosjekt helsehus (1 million i 2018)

Tiltak brannsikkerhet ved institusjoner (2 millioner i 2018)

Investering i velferdsteknologi (1 million kroner årlig)

Trafikksikkerhetstiltak (3,125 millioner i 2019, 2020 og 2021)

