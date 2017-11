Dro til Østlandet, banket alle og kom tilbake med turneringsseier

Øksnes

Trener i ØKSIL, Hanne Steen, forklarer at gutter-17 laget ikke har noen å spille turneringer mot her i Nordland. Dermed fikk de lov å dra til Sarpsborg for å spille i ei rankingturnering der. De møtte 11 lag og vant alle kampene sine 2-0 i sett og dro hjem som seierherrer i turneringen.

– Vi dro ikke ned med forventninger om å vinne, men trodde vi skulle få god motstand. Det fikk vi også, men vi var bedre. Guttene utviklet seg også mye i løpet av helga. Det er det som ofte skjer med unge lag. Plutselig får de til noe i kamp som vi har terpet på trening. I løpet av helga så jeg nye dimensjoner i spillet deres og det er veldig artig, sier Steen.

Slo 19-åringer også

I dag fikk de også bryne seg på to lag som spiller i aldersklassen over, nemlig gutter 19. Mot Sarpsborg og Jardar ble det også seire. Dermed var det ei særs vellykket helg for ØKSIL.

Det gir ambisjoner foran resten av sesongen.

– Vi havnet midt på treet i U17-NM i fjor og i år er målsetningen å være i toppen. Det er det vi jobber mot og det å få ei slik helg som dette viser at vi jobber godt og at guttene er på rett spor.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra de andre lagene var også gode.

– Det var god stemning og de andre lagene var veldig imponerte over spillet guttene vartet opp med. Det ble nok litt tatt på senga. De hadde ikke trodd at en gjeng med nordlendinger skulle komme ned å gi de bank, sier Steen.

Fremover skal klubben sørge for at spillerne får nok kamptrening, selv uten en U17-serie.

– Vi har en del av spillerne med i 2. divisjon. Så de får kamptrening der. I tillegg så er det turneringer for juniorlag rundt om i regionen. Så er mange med i regionslag så de får kamptrening der. Så får vi se om vi skal gjenta suksessen med å reise med laget et sted etter nyttår. Kamptrening skal de få.

NM går av stabelen i april.

Mye moro fremover

Sesongen er nå for alvor i gang for volleyballspillerne. Neste helg er det 2. divisjonshelg på Sortland og om to uker slås 1. divisjon i gang. Dermed blir det mye moro for de som like volleyball i tida som kommer.