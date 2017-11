Skal ha fått Cermaq-bud på 20 millioner

Øksnes

De ansatte ved Cermaq-anlegget i Alsvåg, har aldri gitt opp håpet om at en ny aktør vil ta over slakteriet, etter at nyheten kom om at Cermaq ville legge ned og bygge nytt anlegg i Steigen.

Cermaq har slitt med å få konkrete bud på slakteriet, selv om flere skal ha vært interesserte i å ta over. Nå kan budtørka være over: Øksnesavisa melder nemlig at Cermaq skal ha mottatt et bud i størrelsesordenen 20. millioner. Det skal være kilder tett på prosessen som har informert avisa om budet.

Øyfisk, drevet av Kristian Klo, er interessert i å ta over slakteriet, men vil ikke bekrefte at de har gitt noe bud.

– Det beløpet kan jeg ikke kommentere, da vi er bundet av taushetsplikt nå som vi er i en dialog med selger. Det jeg kan bekrefte er at vi har vært i dialog med Cermaq om betingelser for overtakelse av deres slakteri i Alsvåg, sier Klo til Øksnesavisa.

Dermed kan det endelig gå mot et salg i Alsvåg.